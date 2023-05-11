https://sputniknews.com.tr/20230511/trt-diyanet-cocuk-yayin-hayatina-basladi-1070935481.html

'TRT Diyanet Çocuk' yayın hayatına başladı

'TRT Diyanet Çocuk' yayın hayatına başladı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, test yayınına başlayan 'TRT Diyanet Çocuk'un, vatan, millet, bayrak, din, dil, aile gibi ortak değerleri, çocuklara yaş... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T08:38+0300

2023-05-11T08:38+0300

2023-05-11T08:38+0300

türkiye

trt

çocuk

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ali erbaş

mehmet zahid sobacı

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TRT Diyanet kanalı bünyesinde kurulan ve 'Kalplere Yolculuk' sloganıyla 24 özgün içerikle çocuklar için dini animasyon çizgi diziler üretecek 'TRT Diyanet Çocuk' kanalı test yayınına başladı.Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Diyanet Çocuk kanalı üzerinde uzun zamandır titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak da çocukları her zaman 'bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler' olarak gördük" dedi.Sobacı, çocuklara yönelik tüm çalışmaları, psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları eşliğinde yürüterek onların gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde 'hassasiyetle hareket ettiklerini' aktardı.TRT Diyanet Çocuk kanalının yayın hayatına başlarken, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da 'kayda değer bir boşluğu doldurmak üzere' yola çıktığını kaydeden Sobacı, "Kanalımız, vatan, millet, bayrak, din, dil, aile gibi ortak değerlerimizi; yaşları, algı düzeyleri ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yapımlarımızla çocuklarımıza anlatacak" diye konuştu.'Milli, özgün, kaliteli içerikler üreteceğiz'Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise 29 Nisan 2021 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü ile aralarında imzaladıkları işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlıklarını tamamladıkları 'TRT Diyanet Çocuk' kanalının yayın hayatına başlamasından duydukları sevinci dile getirdi.Bugün iletişim ve etkileşim araçlarının hayatı bütün yönleriyle kuşattığı bir dönemden geçildiğini kaydeden Erbaş, bu süreçte özellikle 'din ve değerler eğitimi' noktasında gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olan kitle iletişim araçlarından istifade edilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.Erbaş, "Çocuklarımıza kendi kültür ve medeniyetimizi örnek şahsiyetleriyle tanıtarak onları doğru rol modellerle buluşturacak, milli ve manevi değerleri yücelten, teşvik eden ve özendiren içeriklerle onların kendi kimlikleri ile özgürce ve güvenle geleceğe yürümelerine katkı sunacağız" diye konuştu.

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