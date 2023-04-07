https://sputniknews.com.tr/20230407/tip-milletvekili-kadigil-tabii-ki-diyanet-isleri-baskanliginin-kapatilmasini-savunacagim-1069333606.html

TİP Milletvekili Kadıgil: Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını savunacağım

TİP Milletvekili Kadıgil: Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını savunacağım

Türkiye İşçi Partili milletvekili Sera Kadıgil, "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T13:31+0300

2023-04-07T13:31+0300

2023-04-07T13:39+0300

2023 türkiye seçimleri

sera kadıgil

türkiye işçi partisi (tip)

diyanet işleri başkanlığı

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TİP'li milletvekili Sera Kadıgil, yapımcı Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Kadıgil "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını savunacağım" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220531/tip-milletvekili-kadigilden-telefonunu-denize-atan-polise-tepki-taksiti-bitmemisti-vicdansizlar-1056844958.html

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sera kadıgil, türkiye işçi partisi (tip), diyanet işleri başkanlığı