https://sputniknews.com.tr/20230407/tip-milletvekili-kadigil-tabii-ki-diyanet-isleri-baskanliginin-kapatilmasini-savunacagim-1069333606.html
TİP Milletvekili Kadıgil: Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını savunacağım
TİP Milletvekili Kadıgil: Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını savunacağım
Türkiye İşçi Partili milletvekili Sera Kadıgil, "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:31+0300
2023-04-07T13:31+0300
2023-04-07T13:39+0300
2023 türkiye seçimleri
sera kadıgil
türkiye işçi partisi (tip)
diyanet işleri başkanlığı
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TİP'li milletvekili Sera Kadıgil, yapımcı Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Kadıgil "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını savunacağım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220531/tip-milletvekili-kadigilden-telefonunu-denize-atan-polise-tepki-taksiti-bitmemisti-vicdansizlar-1056844958.html
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sera kadıgil, türkiye işçi partisi (tip), diyanet işleri başkanlığı
sera kadıgil, türkiye işçi partisi (tip), diyanet işleri başkanlığı
TİP Milletvekili Kadıgil: Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını savunacağım
13:31 07.04.2023 (güncellendi: 13:39 07.04.2023) Abone ol
Türkiye İşçi Partili milletvekili Sera Kadıgil, "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını savunacağım" açıklamasında bulundu.
TİP'li milletvekili Sera Kadıgil, yapımcı Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kadıgil "Ben tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını savunacağım" dedi.