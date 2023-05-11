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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/tipten-erkan-bas-aciklamasi-ince-cekilirse-cekilirim-haberleri-gercegi-yansitmamaktadir-1070960082.html
TİP’ten ‘Erkan Baş’ açıklaması: 'İnce çekilirse çekilirim' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
TİP’ten ‘Erkan Baş’ açıklaması: 'İnce çekilirse çekilirim' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır
Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi üzerine sosyal medyada TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a ilişkin gündeme getirilen iddialara dair açıklama yapan TİP... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T16:38+0300
2023-05-11T16:38+0300
2023 türkiye seçimleri
erkan baş
muharrem ince
türkiye işçi partisi (tip)
memleket partisi
istifa
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine sosyal medyada TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a ilişkin gündeme getirilen iddialara dair açıklama yaptı.Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin memnuniyetle karşılandığının belirtildiği açıklamada, “Kamuoyuna Genel Başkanımızın ‘İnce çekilirse, ben de çekilirim’ şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.TİP, İnce’ye bu süreçte yapılan “yakışıksız saldırılar” nedeniyle geçmiş olsun dileğinde de bulundu.Partinin basın bürosu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-erdogan-muharrem-incenin-adayliktan-cekilmesini-degerlendirdi-1070958472.html
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erkan baş, muharrem ince, türkiye işçi partisi (tip), memleket partisi, istifa
erkan baş, muharrem ince, türkiye işçi partisi (tip), memleket partisi, istifa

TİP’ten ‘Erkan Baş’ açıklaması: 'İnce çekilirse çekilirim' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

16:38 11.05.2023
© AAErkan Baş
Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi üzerine sosyal medyada TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a ilişkin gündeme getirilen iddialara dair açıklama yapan TİP, “Kamuoyuna Genel Başkanımızın ‘İnce çekilirse, ben de çekilirim’ şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine sosyal medyada TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a ilişkin gündeme getirilen iddialara dair açıklama yaptı.
Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin memnuniyetle karşılandığının belirtildiği açıklamada, “Kamuoyuna Genel Başkanımızın ‘İnce çekilirse, ben de çekilirim’ şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
TİP, İnce’ye bu süreçte yapılan “yakışıksız saldırılar” nedeniyle geçmiş olsun dileğinde de bulundu.
Partinin basın bürosu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
“Genel Başkanımız Erkan Baş, Muharrem İnce’ye çekilme çağrısının ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında aşağıdaki cümleleri sarf etmiştir: “Biz milletvekilliğini bir görev, bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Kişisel bir dert değil ki bizim açımızdan milletvekilliği meselesi. Muharrem İnce’nin) Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmaması ise buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım. Çok istiyorsa buyursun gelsinler kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim bir problem yok bizim açımızdan. Ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor. 3. bölgede biz komple seçimden çekilsek, hepimiz İnce'ye versek, hatta bütün partiler Memleket Partisi’ne oy verse hiçbir şey değişmeyecek.” Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisine bu süreçte yapılan yakışıksız saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Genel Merkezimiz, yapıcı bir tavırla İnce’nin çekilmesi için yaptığımız katkı nedeniyle teşekkür eden yurttaşlarımız tarafından aranıyor. Öte yandan, kamuoyuna Genel Başkanımızın “İnce çekilirse, ben de çekilirim” şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: 'Niye çekildi anlamak mümkün değil'
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