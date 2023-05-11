https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-erdogan-muharrem-incenin-adayliktan-cekilmesini-degerlendirdi-1070958472.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: 'Niye çekildi anlamak mümkün değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: 'Niye çekildi anlamak mümkün değil'
Erdoğan "Adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil" dedi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T16:00+0300
2023-05-11T16:00+0300
2023-05-11T16:14+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ankara
cumhurbaşkanı
muharrem ince
aday
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Mamak-Altındağ mitinginde konuşuyor.
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recep tayyip erdoğan, ankara, cumhurbaşkanı, muharrem ince, aday
recep tayyip erdoğan, ankara, cumhurbaşkanı, muharrem ince, aday
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: 'Niye çekildi anlamak mümkün değil'
16:00 11.05.2023 (güncellendi: 16:14 11.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan "Adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Mamak-Altındağ mitinginde konuşuyor.
Adaylardan birisi adaylıktan çekilmiş, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm, keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da böyle oldu bilemiyorum.
Birileri bizi seçim döneminde havaları germekle suçluyor. Ülkemizin menfaati söz konusu olduğunda değil havayı germek gerekirse dünyayı yerle bir ederiz.