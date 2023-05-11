https://sputniknews.com.tr/20230511/kilicdaroglu-kirginliklari-darginliklari-birakalim-sayin-inceyi-turkiyenin-sofrasina-bekliyoruz-1070957615.html
Kılıçdaroğlu: Kırgınlıkları, dargınlıkları bırakalım, Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz
Kılıçdaroğlu: Kırgınlıkları, dargınlıkları bırakalım, Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz
CHP Genel Başkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye çağrıda... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T15:44+0300
2023-05-11T15:44+0300
2023-05-11T15:47+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşarak Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince
Kılıçdaroğlu: Kırgınlıkları, dargınlıkları bırakalım, Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz
15:44 11.05.2023 (güncellendi: 15:47 11.05.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye çağrıda bulunarak, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Barış Manço'nun 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşarak Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.