Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı

Türkiye
SON DAKİKA | Pakistan Yüksek Mahkemesi: Yasadışı şekilde gözaltına alınan İmran Han derhal serbest bırakılmalı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünde birçok sır ve müthiş bir gizem var
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Sahada 11 yabancı futbolcuya yeşil ışık
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Siyaset Bilimci Tosun: Kararsız seçmen muhalefete yönelecek
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230511/saglik-bakani-kocadan-kizilay-baskani-kinika-istifa-cagrisi-1070959015.html
Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Bakan Koca, depremde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T16:05+0300
2023-05-11T16:09+0300
türkiye
fahrettin koca
kerem kınık
kızılay
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070958592_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_ce6d381b12f6b5b9b280ba657de43bad.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesi'nin Nev Mekan'da düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.NTV’nin aktardığına göre Koca, Kızılay'ın Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) çadır satması iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmesi bile önemli bir ihtiyaç" ifadelerini kullanan Koca, "Bazen algılar, olguların önüne geçiyor" dedi."Bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız" diyen Koca, "Bir kişinin bile kan vermesini bir vatandaşımızın kan vermesini kan ihtiyacı için etkileyebilecek algıya sebep olabilyorsak orada durmamalıyız" diye konuştu.Ne olmuştu?Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP'a 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara ndeden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html
türkiye
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070958592_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_5c7a937686f341a328f49d5b28f67af9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, kerem kınık, kızılay, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), istifa
fahrettin koca, kerem kınık, kızılay, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), istifa

Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı

16:05 11.05.2023 (güncellendi: 16:09 11.05.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Bakan Koca, depremde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesi'nin Nev Mekan'da düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.
NTV’nin aktardığına göre Koca, Kızılay'ın Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) çadır satması iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmesi bile önemli bir ihtiyaç" ifadelerini kullanan Koca, "Bazen algılar, olguların önüne geçiyor" dedi.
"Bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız" diyen Koca, "Bir kişinin bile kan vermesini bir vatandaşımızın kan vermesini kan ihtiyacı için etkileyebilecek algıya sebep olabilyorsak orada durmamalıyız" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP'a 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara ndeden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.
Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Bakan Varank: Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor
19 Nisan, 01:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала