https://sputniknews.com.tr/20230511/saglik-bakani-kocadan-kizilay-baskani-kinika-istifa-cagrisi-1070959015.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı

Bakan Koca, depremde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T16:05+0300

2023-05-11T16:05+0300

2023-05-11T16:09+0300

türkiye

fahrettin koca

kerem kınık

kızılay

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

istifa

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesi'nin Nev Mekan'da düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.NTV’nin aktardığına göre Koca, Kızılay'ın Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) çadır satması iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmesi bile önemli bir ihtiyaç" ifadelerini kullanan Koca, "Bazen algılar, olguların önüne geçiyor" dedi."Bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız" diyen Koca, "Bir kişinin bile kan vermesini bir vatandaşımızın kan vermesini kan ihtiyacı için etkileyebilecek algıya sebep olabilyorsak orada durmamalıyız" diye konuştu.Ne olmuştu?Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP'a 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara ndeden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-varank-kizilay-baskaninin-gorevde-olmasi-kisisel-olarak-beni-rahatsiz-ediyor-1069877584.html

türkiye

kızılay

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fahrettin koca, kerem kınık, kızılay, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), istifa