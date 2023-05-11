https://sputniknews.com.tr/20230511/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskta-taarruz-devam-ediyor-1070973375.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta taarruz devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta taarruz devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk kentinin batısında taarruz birliklerinin Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin desteğiyle... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T21:59+0300

2023-05-11T21:59+0300

2023-05-11T21:59+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

artyomovsk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde “Donetsk cephesinde, taarruz birlikleri Artyomovsk kentinin batı kısmındaki taarruza devam ediyor. Hava İndirme Kuvvetleri, düşmanı kanatlardan sıkıştırarak onlara destek veriyor” ifadelerini kullandı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşimindeki Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini anlatan Konaşenkov, “Son 24 saatte bu cephede yaklaşık 230 Ukraynalı asker ve paralı asker ile altı otomobil, D-30 obüsü, ayrıca ABD yapımı AN/TPQ-50 radar imha edildi” dedi.Ayrıca Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun vurulduğu ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/ukrayna-bati-kievi-rusyanin-sartlari-altinda-muzakere-masasina-oturmaya-zorluyor-1070965129.html

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