https://sputniknews.com.tr/20230511/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskta-taarruz-devam-ediyor-1070973375.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta taarruz devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta taarruz devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk kentinin batısında taarruz birliklerinin Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin desteğiyle... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T21:59+0300
2023-05-11T21:59+0300
2023-05-11T21:59+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde “Donetsk cephesinde, taarruz birlikleri Artyomovsk kentinin batı kısmındaki taarruza devam ediyor. Hava İndirme Kuvvetleri, düşmanı kanatlardan sıkıştırarak onlara destek veriyor” ifadelerini kullandı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşimindeki Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini anlatan Konaşenkov, “Son 24 saatte bu cephede yaklaşık 230 Ukraynalı asker ve paralı asker ile altı otomobil, D-30 obüsü, ayrıca ABD yapımı AN/TPQ-50 radar imha edildi” dedi.Ayrıca Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun vurulduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/ukrayna-bati-kievi-rusyanin-sartlari-altinda-muzakere-masasina-oturmaya-zorluyor-1070965129.html
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, artyomovsk
rusya, ukrayna, igor konaşenkov, artyomovsk
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta taarruz devam ediyor
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk kentinin batısında taarruz birliklerinin Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin desteğiyle ilerlemeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde “Donetsk cephesinde, taarruz birlikleri Artyomovsk kentinin batı kısmındaki taarruza devam ediyor. Hava İndirme Kuvvetleri, düşmanı kanatlardan sıkıştırarak onlara destek veriyor” ifadelerini kullandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 3 yerleşimindeki Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini anlatan Konaşenkov, “Son 24 saatte bu cephede yaklaşık 230 Ukraynalı asker ve paralı asker ile altı otomobil, D-30 obüsü, ayrıca ABD yapımı AN/TPQ-50 radar imha edildi” dedi.
Ayrıca Kramatorsk kenti yakınlarında Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun vurulduğu ifade edildi.