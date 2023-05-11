https://sputniknews.com.tr/20230511/ukrayna-bati-kievi-rusyanin-sartlari-altinda-muzakere-masasina-oturmaya-zorluyor-1070965129.html

Ukrayna: Batı, Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorluyor

Ukrayna: Batı, Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorluyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, bazı Batılı ülkelerin Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorladığını... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T18:05+0300

2023-05-11T18:05+0300

2023-05-11T18:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

batı

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'Rada' televizyon kanalına demeç veren Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Kiev'e Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturması için baskı yapıldığını anlattı.Danilov, "Şu anda bizi Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorlamak için durum kışkırtılıyor. Bununla ilgili büyük bir kampanya başlatıldı" dedi.Farklı ülkelerden birçok teklif aldıklarını belirten Danilov, "Ancak unutmayın ki, biz sadece kendi şartlarımız altında müzakere yapacağız" ifadelerini kullandı.Danilov, müzakere masasına oturmak için Kiev'in şartlarından birinin Rusya ordusunun Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına geri çekilmesi olduğunu ekledi.

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