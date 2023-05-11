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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/ukrayna-bati-kievi-rusyanin-sartlari-altinda-muzakere-masasina-oturmaya-zorluyor-1070965129.html
Ukrayna: Batı, Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorluyor
Ukrayna: Batı, Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorluyor
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, bazı Batılı ülkelerin Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorladığını... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T18:05+0300
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'Rada' televizyon kanalına demeç veren Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Kiev'e Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturması için baskı yapıldığını anlattı.Danilov, "Şu anda bizi Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorlamak için durum kışkırtılıyor. Bununla ilgili büyük bir kampanya başlatıldı" dedi.Farklı ülkelerden birçok teklif aldıklarını belirten Danilov, "Ancak unutmayın ki, biz sadece kendi şartlarımız altında müzakere yapacağız" ifadelerini kullandı.Danilov, müzakere masasına oturmak için Kiev'in şartlarından birinin Rusya ordusunun Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına geri çekilmesi olduğunu ekledi.
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Ukrayna: Batı, Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorluyor

18:05 11.05.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETOUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, bazı Batılı ülkelerin Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorladığını söyledi.
'Rada' televizyon kanalına demeç veren Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Kiev'e Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturması için baskı yapıldığını anlattı.

Danilov, "Şu anda bizi Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorlamak için durum kışkırtılıyor. Bununla ilgili büyük bir kampanya başlatıldı" dedi.

Farklı ülkelerden birçok teklif aldıklarını belirten Danilov, "Ancak unutmayın ki, biz sadece kendi şartlarımız altında müzakere yapacağız" ifadelerini kullandı.

Danilov, müzakere masasına oturmak için Kiev'in şartlarından birinin Rusya ordusunun Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına geri çekilmesi olduğunu ekledi.
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