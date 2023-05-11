Ukrayna: Batı, Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorluyor
© AFP 2023 / JUAN BARRETOUkrayna bayrağı
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, bazı Batılı ülkelerin Kiev'i Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorladığını söyledi.
'Rada' televizyon kanalına demeç veren Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Kiev'e Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturması için baskı yapıldığını anlattı.
Danilov, "Şu anda bizi Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorlamak için durum kışkırtılıyor. Bununla ilgili büyük bir kampanya başlatıldı" dedi.
Farklı ülkelerden birçok teklif aldıklarını belirten Danilov, "Ancak unutmayın ki, biz sadece kendi şartlarımız altında müzakere yapacağız" ifadelerini kullandı.
Danilov, müzakere masasına oturmak için Kiev'in şartlarından birinin Rusya ordusunun Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına geri çekilmesi olduğunu ekledi.
Danilov, "Şu anda bizi Rusya'nın şartları altında müzakere masasına oturmaya zorlamak için durum kışkırtılıyor. Bununla ilgili büyük bir kampanya başlatıldı" dedi.
Farklı ülkelerden birçok teklif aldıklarını belirten Danilov, "Ancak unutmayın ki, biz sadece kendi şartlarımız altında müzakere yapacağız" ifadelerini kullandı.
Danilov, müzakere masasına oturmak için Kiev'in şartlarından birinin Rusya ordusunun Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına geri çekilmesi olduğunu ekledi.