https://sputniknews.com.tr/20230511/pakistandaki-protestolarda-olenlerin-sayisi-9a-cikti-1070938549.html
Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı
Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın 9 Mayıs’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 9’a yükseldi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:35+0300
2023-05-11T10:35+0300
2023-05-11T10:37+0300
dünya
pakistan
imran han
gözaltı
protesto
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Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından ülke genelindeki protestolar sürüyor.Gösteriler sırasında Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 kişi, Belucistan ve Pencap'ta birer kişi gösteriler sırasında öldü.Ülkede 9 Mayıs’tan bu yana süren protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 9’a çıktı, 290’dan fazla kişi yaralandı.Aralarında üst düzey PTI siyasetçilerinin de bulunduğu 1900’den fazla parti destekçisi gözaltına alındı.Ülke genelinde devam eden gösterilerde 200'den fazla polis yaralandı, emniyete ait çok sayıda araç kullanılamaz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/eski-pakistan-basbakani-imran-han-onumuzdeki-donemde-dunyadaki-eski-guc-dagilimi-degisecek-1070918732.html
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pakistan, imran han, gözaltı, protesto
pakistan, imran han, gözaltı, protesto
Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı
10:35 11.05.2023 (güncellendi: 10:37 11.05.2023) Abone ol
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın 9 Mayıs’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 9’a yükseldi, 290’dan fazla kişi yaralandı.
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından ülke genelindeki protestolar sürüyor.
Gösteriler sırasında Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 kişi, Belucistan ve Pencap'ta birer kişi gösteriler sırasında öldü.
Ülkede 9 Mayıs’tan bu yana süren protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 9’a çıktı, 290’dan fazla kişi yaralandı.
Aralarında üst düzey PTI siyasetçilerinin de bulunduğu 1900’den fazla parti destekçisi gözaltına alındı.
Ülke genelinde devam eden gösterilerde 200'den fazla polis yaralandı, emniyete ait çok sayıda araç kullanılamaz hale getirildi.