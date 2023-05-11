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https://sputniknews.com.tr/20230511/pakistandaki-protestolarda-olenlerin-sayisi-9a-cikti-1070938549.html
Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı
Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı
Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın 9 Mayıs’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 9’a yükseldi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:35+0300
2023-05-11T10:37+0300
dünya
pakistan
imran han
gözaltı
protesto
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Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından ülke genelindeki protestolar sürüyor.Gösteriler sırasında Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 kişi, Belucistan ve Pencap'ta birer kişi gösteriler sırasında öldü.Ülkede 9 Mayıs’tan bu yana süren protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 9’a çıktı, 290’dan fazla kişi yaralandı.Aralarında üst düzey PTI siyasetçilerinin de bulunduğu 1900’den fazla parti destekçisi gözaltına alındı.Ülke genelinde devam eden gösterilerde 200'den fazla polis yaralandı, emniyete ait çok sayıda araç kullanılamaz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/eski-pakistan-basbakani-imran-han-onumuzdeki-donemde-dunyadaki-eski-guc-dagilimi-degisecek-1070918732.html
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pakistan, imran han, gözaltı, protesto
pakistan, imran han, gözaltı, protesto

Pakistan'daki protestolarda ölenlerin sayısı 9'a çıktı

10:35 11.05.2023 (güncellendi: 10:37 11.05.2023)
© AFP 2023 / ABDUL MAJEEDPakistan'da protestolar
Pakistan'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED
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Pakistan’da eski Başbakan İmran Han’ın 9 Mayıs’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 9’a yükseldi, 290’dan fazla kişi yaralandı.
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından ülke genelindeki protestolar sürüyor.
Gösteriler sırasında Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 kişi, Belucistan ve Pencap'ta birer kişi gösteriler sırasında öldü.
Ülkede 9 Mayıs’tan bu yana süren protestolarda yaşamını yitiren göstericilerin sayısı 9’a çıktı, 290’dan fazla kişi yaralandı.
Aralarında üst düzey PTI siyasetçilerinin de bulunduğu 1900’den fazla parti destekçisi gözaltına alındı.
Ülke genelinde devam eden gösterilerde 200'den fazla polis yaralandı, emniyete ait çok sayıda araç kullanılamaz hale getirildi.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han taraftarı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han: Önümüzdeki dönemde dünyadaki eski güç dağılımı değişecek
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