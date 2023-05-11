https://sputniknews.com.tr/20230511/millet-ittifakinin-genel-baskanlari-chpde-bir-araya-geldi-1070976298.html
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T22:50+0300
2023-05-11T22:50+0300
2023-05-11T22:50+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
altılı masa
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/meral-aksener-bugun-saat-2200de-chpde-6-baskan-bir-toplanti-yapacagiz-1070968642.html
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millet ittifakı, altılı masa, chp
millet ittifakı, altılı masa, chp
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.