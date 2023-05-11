https://sputniknews.com.tr/20230511/meral-aksener-bugun-saat-2200de-chpde-6-baskan-bir-toplanti-yapacagiz-1070968642.html
Meral Akşener: Bugün saat 22:00’de CHP’de 6 başkan bir toplantı yapacağız
Meral Akşener: Bugün saat 22:00’de CHP’de 6 başkan bir toplantı yapacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, bu akşam saat 22:00'de Millet İttifakı'nın 6 lideriyle birlikte CHP Genel Merkezi'nde bir... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T19:44+0300
2023-05-11T19:44+0300
2023-05-11T19:49+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070386573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_269005cc6db90b8e159af22a127ad138.jpg
İYİ Parti lideri Akşener, Star TV ekranlarında katıldığı programda Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi. Akşener Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin olarak, "İYİ Parti adına konuşabilirim. Demokrasilerde her şey tartışabilir bir tek sonuç tartışılmaz. Biz Millet İttifakı'nın birleşenlerinin olarak kalbine girememişsek ortaya çıkan sonuçtan tek sorumlu bizizdir" dedi.Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: 🔸Muharrem İnce’nin istifasına saygı duyuyorum. İnce'nin bir kırgınlığı var en başından beri. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmene bağlı. Seçmen veli nimettir. Kimseyle görüşmedim. Denizli'deydim.🔸Saat 22.00'de CHP'de 6 başkan bir toplantı yapacağız. 2 gün önceden kararlaştırılmış bir toplantı bu. İnce'ye başarılar dilerim. Kılıçdaroğlu'nun da bir daveti oldu. Ona da olumlu baktığımı belirtmek isterim.🔸Bugün saat 22.00’de CHP’de toplantımız var. Önceden planlamıştık.🔸HDP ile bizim aynı masada olmamız mümkün değil.🔸Bakanlık paylaşımı yapılmadı. Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı. Tuncay Özkan'ın söyledikleri sadece bilgidir. Böyle bir karar yok. Devletin olmazsa olmaz bakanlığı vardır. Koalisyonlarda adalet bakanlığını alan içişlerini bakanlığını bırakır. Tuncay Bey muhtemelen yakıştığını düşündüğü arkadaşlarını sayıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070386573_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_cf5bff3a314d190a7999d9d8dbaccb9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener
Meral Akşener: Bugün saat 22:00’de CHP’de 6 başkan bir toplantı yapacağız
19:44 11.05.2023 (güncellendi: 19:49 11.05.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, bu akşam saat 22:00'de Millet İttifakı'nın 6 lideriyle birlikte CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı yapılacağını açıkladı. Akşener toplantının 2 gün önceden planlandığını duyurdu.
İYİ Parti lideri Akşener, Star TV ekranlarında katıldığı programda Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi. Akşener Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin olarak, "İYİ Parti adına konuşabilirim. Demokrasilerde her şey tartışabilir bir tek sonuç tartışılmaz. Biz Millet İttifakı'nın birleşenlerinin olarak kalbine girememişsek ortaya çıkan sonuçtan tek sorumlu bizizdir" dedi.
Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
🔸Muharrem İnce’nin istifasına saygı duyuyorum. İnce'nin bir kırgınlığı var en başından beri. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmene bağlı. Seçmen veli nimettir. Kimseyle görüşmedim. Denizli'deydim.
🔸Saat 22.00'de CHP'de 6 başkan bir toplantı yapacağız. 2 gün önceden kararlaştırılmış bir toplantı bu. İnce'ye başarılar dilerim. Kılıçdaroğlu'nun da bir daveti oldu. Ona da olumlu baktığımı belirtmek isterim.
🔸Bugün saat 22.00’de CHP’de toplantımız var. Önceden planlamıştık.
🔸HDP ile bizim aynı masada olmamız mümkün değil.
🔸Bakanlık paylaşımı yapılmadı. Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı. Tuncay Özkan'ın söyledikleri sadece bilgidir. Böyle bir karar yok. Devletin olmazsa olmaz bakanlığı vardır. Koalisyonlarda adalet bakanlığını alan içişlerini bakanlığını bırakır. Tuncay Bey muhtemelen yakıştığını düşündüğü arkadaşlarını sayıyor.