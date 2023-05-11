https://sputniknews.com.tr/20230511/memur-sen-genel-baskani-yalcin-mucadelemiz-alin-terimiz-sonuc-almistir--1070974937.html

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasının kendilerini... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T22:38+0300

2023-05-11T22:38+0300

2023-05-11T22:38+0300

memur-sen

memur

ekonomi

memur maaşı

recep tayyip erdoğan

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Yalçın, Memur-Sen Tekirdağ Şubesi Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in sendikal anlamdaki varlığının Türkiye'de bir kaliteyi ortaya koyduğunu söyledi.Memur-Sen'in sendikacılığın ağırlık merkezinin değişmesine vesile olduğunu ifade eden Yalçın, "Memur-Sen Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, kendi medeniyeti üzerine ayaklarını basıp, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimsesi diline, dinine, ırkına, mezhebine bakıp ayrıştırmadan toparlayarak toplumun tamamını kuşatıyor" diye konuştu.Yalçın, Memur-Sen'in bütün toplumu kuşatan ve kucaklayan bakış açısıyla yolculuğuna devam ettiği için toplumda güven oluşturduğu gibi, kamu görevlilerinin de beğenisini, tercihini almış 1 milyon 54 bini aşan üyesinin gururu, kamu görevlilerin de umudu haline geldiğini dile getirdi.Memur-Sen'in her zaman emeğin yanında olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-erdogan-alin-teriyle-kazanilan-paranin-ne-kadar-kiymetli-oldugunu-bilirim-1070948487.html

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memur-sen, memur, memur maaşı, recep tayyip erdoğan