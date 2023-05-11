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https://sputniknews.com.tr/20230511/memur-sen-genel-baskani-yalcin-mucadelemiz-alin-terimiz-sonuc-almistir--1070974937.html
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasının kendilerini... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T22:38+0300
2023-05-11T22:38+0300
memur-sen
memur
ekonomi
memur maaşı
recep tayyip erdoğan
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.Yalçın, Memur-Sen Tekirdağ Şubesi Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in sendikal anlamdaki varlığının Türkiye'de bir kaliteyi ortaya koyduğunu söyledi.Memur-Sen'in sendikacılığın ağırlık merkezinin değişmesine vesile olduğunu ifade eden Yalçın, "Memur-Sen Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, kendi medeniyeti üzerine ayaklarını basıp, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimsesi diline, dinine, ırkına, mezhebine bakıp ayrıştırmadan toparlayarak toplumun tamamını kuşatıyor" diye konuştu.Yalçın, Memur-Sen'in bütün toplumu kuşatan ve kucaklayan bakış açısıyla yolculuğuna devam ettiği için toplumda güven oluşturduğu gibi, kamu görevlilerinin de beğenisini, tercihini almış 1 milyon 54 bini aşan üyesinin gururu, kamu görevlilerin de umudu haline geldiğini dile getirdi.Memur-Sen'in her zaman emeğin yanında olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini dile getirerek şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-erdogan-alin-teriyle-kazanilan-paranin-ne-kadar-kiymetli-oldugunu-bilirim-1070948487.html
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memur-sen, memur, memur maaşı, recep tayyip erdoğan
memur-sen, memur, memur maaşı, recep tayyip erdoğan

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır

22:38 11.05.2023
© AAAli Yalçın
Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bizim emeğimiz bu anlamda sonuç almıştır, mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır ve kamu görevlileri memurlar rahat bir nefes almıştır" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.
Yalçın, Memur-Sen Tekirdağ Şubesi Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in sendikal anlamdaki varlığının Türkiye'de bir kaliteyi ortaya koyduğunu söyledi.
Memur-Sen'in sendikacılığın ağırlık merkezinin değişmesine vesile olduğunu ifade eden Yalçın, "Memur-Sen Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı eden, kendi medeniyeti üzerine ayaklarını basıp, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimsesi diline, dinine, ırkına, mezhebine bakıp ayrıştırmadan toparlayarak toplumun tamamını kuşatıyor" diye konuştu.
Yalçın, Memur-Sen'in bütün toplumu kuşatan ve kucaklayan bakış açısıyla yolculuğuna devam ettiği için toplumda güven oluşturduğu gibi, kamu görevlilerinin de beğenisini, tercihini almış 1 milyon 54 bini aşan üyesinin gururu, kamu görevlilerin de umudu haline geldiğini dile getirdi.
Memur-Sen'in her zaman emeğin yanında olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:
"Memur-Sen ekmeğin, temel hak ve özgürlüklerin her zaman yanındadır. Çünkü kendi kuruluş hikayesi buna bağlı. 3600 ek gösterge konusunda biz ilk toplu sözleşmeden son toplu sözleşmeye kadar masada hep aynı konuyu gündeme getirdik. Son toplu sözleşmede kayıt altına aldık. Yetkili konfederasyonla birlikte çalışılacak ve hükümete yol haritası sunulacaktır diye aldığımız kararlar 5 milyon 300 bin insanı kapsayan koca bir düzenlemeye dönüştü. Bugün Cumhurbaşkanımızın 'birinci dereceye yükselen tüm kamu görevleri 3600'ı alacaktır' diyerek bizim mücadelemize itibar edip bunun müjdesini verdiği için kendisine teşekkür ediyorum."
Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"En yüksek devlet memuru maaşıyla en düşük devlet memuru arasındaki makas gittikçe açıldı. İşçi, memur tartışması kamuya yeniden dönüyor. Efendim bu konuda sizin adımınızı bekliyoruz, size bu konuda atacağınız adım için şimdiden teşekkür ediyor deyişimiz, sürece ilişkin inançla, inatla değil, yolculuğu devam ettirişimiz bugün Cumhurbaşkanımızın en düşük işçi maaşının 22 bin liraya çıkarıldığı yerde Memur-Sen'in bu konudaki inadına, isyanına, hissiyatına ve mücadelesine bir kez daha itibar ederek ortaya koyduğumuz efora karşılık vererek bugün en düşük devlet memuru maaşı temmuzda işçi maaşının altında olmayacak diyerek ortaya koyduğu irade hakikaten takdir edilecek hakikaten teşekkür edilecek bir irade.
Meseleyi kendisine ulaştırdığımızda meselenin çok net olarak görüldüğünü ve bu anlamda memurun hakkını teslim edilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin bir kez daha tüm Türkiye tarafından görüldüğünü ifade etmem lazım. Bizim emeğimiz bu anlamda sonuç almıştır, mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır ve kamu görevlileri memurlar rahat bir nefes almıştır."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak
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