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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-erdogan-alin-teriyle-kazanilan-paranin-ne-kadar-kiymetli-oldugunu-bilirim-1070948487.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirterek, ''En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T13:21+0300
2023-05-11T13:45+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
türkiye
hak-iş
memur
memur zammı
memur maaşı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti.Erdoğan, '' Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir'' ifadelerini kullandıErdoğan'ın açıklamaları şöyle:"HAK İŞ konfederasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.Kuruluşundan bugüne HAK-İŞ çatısı altında ter döken herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Rabbim hepinizden razı olsun.En düşük memur maaşı 22 bin lira olacakYeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın üzerine çıkardık. Önümüzdeki memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ağustos ayında belirleniyor. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Temmuz ayında en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kmau işçisinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de efnlasın ve rega paytı olarak artıl yapacağız. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim.''
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recep tayyip erdoğan, türkiye, hak-iş, memur, memur zammı, memur maaşı
recep tayyip erdoğan, türkiye, hak-iş, memur, memur zammı, memur maaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

13:21 11.05.2023 (güncellendi: 13:45 11.05.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirterek, ''En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın üzerine çıkardık. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak.'' dedi. Zamlı maaşların temmuz ayından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti.
Erdoğan, '' Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir'' ifadelerini kullandı
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"HAK İŞ konfederasyonumuzun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İşçi kardeşlerimize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Genel Kurul'un çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
HAK-İŞ temsil ettiği kitle itibarıyla bizim de sendikamızdır. Kendimizi emekçi ailesinin birer ferdi olarak görüyoruz. Gençlik yıllarında İETT 'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Şafakla beraber uyanmanın, otobüs beklemenin gazete kağıtlarının serilmiş olduğu bir sofrada Yemek yemeyi bilirim. Nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmadık, mazisini inkar edenlerden olmadık.
Kuruluşundan bugüne HAK-İŞ çatısı altında ter döken herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Rabbim hepinizden razı olsun.

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Yeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın üzerine çıkardık. Önümüzdeki memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ağustos ayında belirleniyor. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Temmuz ayında en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kmau işçisinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de efnlasın ve rega paytı olarak artıl yapacağız. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim.''
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