Memleket Partisi’nden İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

“Sağlık durumu daha iyi, özellikle son birkaç gündür seçim dönemine yaklaşıyoruz, bu saldırıların dozajı ve şiddeti çok fazla arttı. Hiçbir insan psikolojisi buna kolay kolay dayanamaz. Yine Genel Başkanımız çok güçlü bir insan, bu sürece kadar sabretti, ayakta durdu ama elbette ki bu tip iftiralar, montajlar ile önce Genel Başkanımıza sonra bize algılar yapılıyor. Kumpas demiyorum montaj diyorum. O görüntülerin hiçbir tanesi gerçek değil. Bizi medyada, sosyal medyada boğmaya çalışıyorlar. Anket şirketleri de buna destek çıkıyor. Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. Tansiyonu yükseldiği için bugünkü mitinglerini iptal etti. Sağlık durumu yarın tekrar gözden geçirilecek. İnşallah yarın daha iyi olur ve kaldığı yerden devam eder.”