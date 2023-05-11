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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Memleket Partisi’nden İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Memleket Partisi’nden İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İnce’nin sağlık durumuyla ilgili, "Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. İnşallah yarın daha iyi olur ve... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:46+0300
2023-05-11T10:46+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
montaj
muharrem ince
sağlık
kumpas
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Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İzmir ve Manisa programlarını iptal eden partisinin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Özkal Sayan "Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. Tansiyonu yükseldiği için bugünkü mitinglerini iptal etti. Sağlık durumu yarın tekrar gözden geçirilecek. İnşallah yarın daha iyi olur ve kaldığı yerden devam eder” dedi.TV 100 programına katılan Sayan, İnce’nin sağlığının iyi olduğunu açıkladı. Sayan, şunları söyledi:
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memleket partisi, montaj, muharrem ince, sağlık, kumpas
memleket partisi, montaj, muharrem ince, sağlık, kumpas

Memleket Partisi’nden İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

10:46 11.05.2023
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCE-Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCE-
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Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İnce’nin sağlık durumuyla ilgili, "Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. İnşallah yarın daha iyi olur ve kaldığı yerden devam eder” dedi.
Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İzmir ve Manisa programlarını iptal eden partisinin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Özkal Sayan "Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. Tansiyonu yükseldiği için bugünkü mitinglerini iptal etti. Sağlık durumu yarın tekrar gözden geçirilecek. İnşallah yarın daha iyi olur ve kaldığı yerden devam eder” dedi.
TV 100 programına katılan Sayan, İnce’nin sağlığının iyi olduğunu açıkladı. Sayan, şunları söyledi:
“Sağlık durumu daha iyi, özellikle son birkaç gündür seçim dönemine yaklaşıyoruz, bu saldırıların dozajı ve şiddeti çok fazla arttı. Hiçbir insan psikolojisi buna kolay kolay dayanamaz. Yine Genel Başkanımız çok güçlü bir insan, bu sürece kadar sabretti, ayakta durdu ama elbette ki bu tip iftiralar, montajlar ile önce Genel Başkanımıza sonra bize algılar yapılıyor. Kumpas demiyorum montaj diyorum. O görüntülerin hiçbir tanesi gerçek değil. Bizi medyada, sosyal medyada boğmaya çalışıyorlar. Anket şirketleri de buna destek çıkıyor. Hastaneye yatırılmadı, evde dinleniyor kendisi. Tansiyonu yükseldiği için bugünkü mitinglerini iptal etti. Sağlık durumu yarın tekrar gözden geçirilecek. İnşallah yarın daha iyi olur ve kaldığı yerden devam eder.”
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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