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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/erdogan-sevgili-kurt-kardeslerim-haklarinizi-size-teslim-etmek-icin-buyuk-mucadeleler-verdik-1070936955.html
Erdoğan: Sevgili Kürt kardeşlerim, haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik
Erdoğan: Sevgili Kürt kardeşlerim, haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik"... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T09:49+0300
2023-05-11T09:49+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
kürt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sevgili Kürt kardeşlerim Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik" diyerek başladığı paylaşımında Kürtlere seslendi.Erdoğan'ın paylaşımında şu cümleler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230511/abdulkadir-selvi-kimin-kazanamayacagi-netlesmeye-basladi-1070936766.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim, kürt, kürt seçmen
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim, kürt, kürt seçmen

Erdoğan: Sevgili Kürt kardeşlerim, haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik

09:49 11.05.2023
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sevgili Kürt kardeşlerim Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik" diyerek başladığı paylaşımında Kürtlere seslendi.
Erdoğan'ın paylaşımında şu cümleler yer aldı:
"Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık. Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye’ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan’ı bulacak, Cumhur İttifakı’nı bulacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe; Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak… Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak… Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek… Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak! Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız. Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz."
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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