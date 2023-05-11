Abdulkadir Selvi: Kimin kazanamayacağı netleşmeye başladı

"Seçimleri Erdoğan mı kazanacak Kılıçdaroğlu mu kazanacak diye araştırma yapılıyor. Seçimlere artık günler hatta saatler kala bazı noktalar netleşti. Anket sonuçlarını yayınlamak yasak ama kamuoyu araştırmaları son güne kadar sürecek. Çünkü her gün tablo daha da netleşiyor. Kimin kazanamayacağı belli oluyor. 1- Seçimlerin ilk turda bitme ihtimali güçleniyor. İlk turda biter diyenlerin oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. İlk başlarda ikinci tur daha ağır basıyordu. 2- Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin yer aldığı anketlerde Muharrem İnce yüzde 2-2.5 aralığına inerken Sinan Oğan yüzde 4 ve 4.5 bandına yükseldi. 3- Kılıçdaroğlu 4’lü yarışta yüzde 42’yi aşamıyor. Erdoğan ise yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Son 10 gündür bir tırmanış içinde olan Erdoğan yüzde 51 sınırını aştı. 4- Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye sorulduğunda ise şöyle bir denge ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 47-48 bandına ulaşıyor. Erdoğan ise yüzde 52’yi geçiyor. 5- Kılıçdaroğlu hem dört adaylı ankette hem de Erdoğan’la karşı karşıya geldiği ikili ankette yüzde 50’yi aşamıyor. Böylece rakamların diliyle seçimi kazanamıyor. 6- Muharrem İnce çekilmiyor. Ama ilginç olanı İnce çekilse de bu Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine yetmiyor. Çünkü Muharrem İnce’den kaçanlar Kılıçdaroğlu’na gelmiyor, Sinan Oğan’a gidiyor."