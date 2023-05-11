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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/abdulkadir-selvi-kimin-kazanamayacagi-netlesmeye-basladi-1070936766.html
Abdulkadir Selvi: Kimin kazanamayacağı netleşmeye başladı
Abdulkadir Selvi: Kimin kazanamayacağı netleşmeye başladı
Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'ilk tur' ihtimalini değerlendirdi ve "Seçimlerin ilk turda bitme ihtimali güçleniyor" dedi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T09:45+0300
2023-05-11T09:45+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "Seçimler birinci turda mı bitecek ikinci tura mı kalacak tartışmaları yapılıyor" dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230511/soylu-erdogan-gitsin-diye-tepiniyorlar-14-mayistan-sonra-gelecek-biz-de-uzerinizde-tepinecegiz-1070933787.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, seçim

Abdulkadir Selvi: Kimin kazanamayacağı netleşmeye başladı

09:45 11.05.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© DHA
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Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'ilk tur' ihtimalini değerlendirdi ve "Seçimlerin ilk turda bitme ihtimali güçleniyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "Seçimler birinci turda mı bitecek ikinci tura mı kalacak tartışmaları yapılıyor" dedi ve şunları ekledi:
"Seçimleri Erdoğan mı kazanacak Kılıçdaroğlu mu kazanacak diye araştırma yapılıyor. Seçimlere artık günler hatta saatler kala bazı noktalar netleşti. Anket sonuçlarını yayınlamak yasak ama kamuoyu araştırmaları son güne kadar sürecek. Çünkü her gün tablo daha da netleşiyor. Kimin kazanamayacağı belli oluyor. 1- Seçimlerin ilk turda bitme ihtimali güçleniyor. İlk turda biter diyenlerin oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. İlk başlarda ikinci tur daha ağır basıyordu. 2- Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce’nin yer aldığı anketlerde Muharrem İnce yüzde 2-2.5 aralığına inerken Sinan Oğan yüzde 4 ve 4.5 bandına yükseldi. 3- Kılıçdaroğlu 4’lü yarışta yüzde 42’yi aşamıyor. Erdoğan ise yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Son 10 gündür bir tırmanış içinde olan Erdoğan yüzde 51 sınırını aştı. 4- Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye sorulduğunda ise şöyle bir denge ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 47-48 bandına ulaşıyor. Erdoğan ise yüzde 52’yi geçiyor. 5- Kılıçdaroğlu hem dört adaylı ankette hem de Erdoğan’la karşı karşıya geldiği ikili ankette yüzde 50’yi aşamıyor. Böylece rakamların diliyle seçimi kazanamıyor. 6- Muharrem İnce çekilmiyor. Ama ilginç olanı İnce çekilse de bu Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine yetmiyor. Çünkü Muharrem İnce’den kaçanlar Kılıçdaroğlu’na gelmiyor, Sinan Oğan’a gidiyor."
Bakan Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Soylu: Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar, 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de üzerinizde tepineceğiz
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