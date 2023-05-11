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Kremlin’den Erivan ve Bakü'ye itidal çağrısı
Kremlin’den Erivan ve Bakü'ye itidal çağrısı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan'dan, aralarındaki gerginliğin yeniden tırmandığı ortamda ölçülü bir yaklaşım beklediğini belirtti... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T21:54+0300
2023-05-11T21:54+0300
dünya
rusya
kremlin
azerbaycan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır bölgesinde bu sabah artan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı. Moskova’nın bu yöndeki tutumunun değişmediğini söyleyen Peskov, her iki ülkeye de gerginliği daha da artıracak adımlardan çekinme çağrısında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ajandasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile yakın zamanda görüşme olmadığı bilgisini veren Peskov, bununla birlikte Moskova’nın daha önce imzalanan üç taraflı belgeler ile ilgili işlevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.Kremlin Sözcüsü, “Evvelki gün (9 Mayıs) Putin, Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla Moskova’da bulunan Paşinyan ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan tarafı ile de temaslar devam ediyor. Rusya, üçlü belgelere uygun olarak işlevlerini yerine getirmeye devam ediyor” diye konuştu.Peskov daha önce, Kremlin'in Erivan ile Bakü arasındaki gerilimin çözümünde her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/ermenistan-ve-azerbaycandan-sinir-bombardimanlari-ile-ilgili-karsilikli-suclamalar-1070939564.html
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rusya, kremlin, azerbaycan, ermenistan

Kremlin’den Erivan ve Bakü'ye itidal çağrısı

21:54 11.05.2023
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinRus barış gücü, Dağlık Karabağ
Rus barış gücü, Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan'dan, aralarındaki gerginliğin yeniden tırmandığı ortamda ölçülü bir yaklaşım beklediğini belirtti, taraflara ortamın daha da gerilmesine yol açabilecek adımlar atmama çağrısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır bölgesinde bu sabah artan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı. Moskova’nın bu yöndeki tutumunun değişmediğini söyleyen Peskov, her iki ülkeye de gerginliği daha da artıracak adımlardan çekinme çağrısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ajandasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile yakın zamanda görüşme olmadığı bilgisini veren Peskov, bununla birlikte Moskova’nın daha önce imzalanan üç taraflı belgeler ile ilgili işlevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, “Evvelki gün (9 Mayıs) Putin, Zafer Günü kutlamaları dolayısıyla Moskova’da bulunan Paşinyan ile ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan tarafı ile de temaslar devam ediyor. Rusya, üçlü belgelere uygun olarak işlevlerini yerine getirmeye devam ediyor” diye konuştu.
Peskov daha önce, Kremlin'in Erivan ile Bakü arasındaki gerilimin çözümünde her türlü yardımı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
DÜNYA
Ermenistan ve Azerbaycan’dan ‘sınır bombardımanları’ ile ilgili karşılıklı suçlamalar
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