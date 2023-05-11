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Ermenistan ve Azerbaycan’dan ‘sınır bombardımanları’ ile ilgili karşılıklı suçlamalar
Ermenistan ve Azerbaycan’dan ‘sınır bombardımanları’ ile ilgili karşılıklı suçlamalar
Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerine ‘sınır bombardımanları’ ile ilgili suçlamalar yöneltti. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:51+0300
2023-05-11T10:51+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
bombardıman
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Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Sotk köyü istikametinde bulunan Ermeni mevzilerine yönelik’ saatlerce süren topçu bombardımanı sonucunda dört asker yaralandı. Açıklamada, askerlerin ‘ilgili savunma ve önleyici tedbirler aldığı’ belirtildi.Erivan ayrıca Azerbaycan ordusunun yaralı bir kişiyi taşıyan ambulansa ateş açtığını iddia etti.Bakü’den gelen açıklamada ise 11 Mayıs tarihinde ‘Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Basargeçer bölgesinin Zod bölgesi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine havan topu atışları yaptıklarını’ bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bir askerin ağır yaralandığı, ordunun ‘gerekli karşılık önlemleri’ aldığı ifade edildi.Bakanlık ayrıca sınırda bir ambulansa ateş açıldığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanladı.Açıklamada, “Ermenistan tarafının, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir ambulansa ateş açtığı yönündeki iddiası yalan ve dezenformasyon niteliklidir” denildi.Daha sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı, çatışmalar sonrasında sınır bölgesindeki durumun normale döndüğünü bildirdi.
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ermenistan, azerbaycan, bombardıman

Ermenistan ve Azerbaycan’dan ‘sınır bombardımanları’ ile ilgili karşılıklı suçlamalar

10:51 11.05.2023
© SputnikAzerbaycan Ermenistan
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerine ‘sınır bombardımanları’ ile ilgili suçlamalar yöneltti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Sotk köyü istikametinde bulunan Ermeni mevzilerine yönelik’ saatlerce süren topçu bombardımanı sonucunda dört asker yaralandı. Açıklamada, askerlerin ‘ilgili savunma ve önleyici tedbirler aldığı’ belirtildi.
Erivan ayrıca Azerbaycan ordusunun yaralı bir kişiyi taşıyan ambulansa ateş açtığını iddia etti.
Bakü’den gelen açıklamada ise 11 Mayıs tarihinde ‘Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Basargeçer bölgesinin Zod bölgesi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine havan topu atışları yaptıklarını’ bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bir askerin ağır yaralandığı, ordunun ‘gerekli karşılık önlemleri’ aldığı ifade edildi.
Bakanlık ayrıca sınırda bir ambulansa ateş açıldığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanladı.
Açıklamada, “Ermenistan tarafının, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir ambulansa ateş açtığı yönündeki iddiası yalan ve dezenformasyon niteliklidir” denildi.
Daha sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı, çatışmalar sonrasında sınır bölgesindeki durumun normale döndüğünü bildirdi.
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