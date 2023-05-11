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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/kremlin-rus-ordusu-insanlarin-hayatlarini-korumaya-calistigi-icin-yavas-ilerliyor-1070974637.html
Kremlin: Rus ordusu insanların hayatlarını korumaya çalıştığı için yavaş ilerliyor
Kremlin: Rus ordusu insanların hayatlarını korumaya çalıştığı için yavaş ilerliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun özel askeri operasyon sırasında altyapıyı yok etmeyi hedeflemediği ve insanların hayatlarını korumaya özen gösterdiği... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T22:28+0300
2023-05-11T22:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan’da yayın yapan ATV televizyonuna verdiği demeçte, Rus ordusunun özel askeri operasyon sırasında Ukrayna'nın ‘askeri makinesini’ yıpratmayı başardığını, altyapıyı yok etmeyi hedeflemediği ve insanların hayatlarını korumaya özen gösterdiği için ilerleme hızının düşük olduğunu söyledi.Peskov, "Donbass'taki önemli bölgeler kurtarıldı. Ukrayna'nın askeri makinesini bir hayli yıpratmayı başardık, çünkü Ukrayna'nın silahsızlandırılması özel askeri operasyonun öncelikli hedefi olarak ilan edilmişti" dedi.Rusya’nın Ukrayna’da savaş yürütmediğine vurgu yapan Peskov, "Ruslar neden bu kadar yavaş hareket ediyor diyeceksiniz. Çünkü Ruslar savaş yürütmüyor. Savaş yapmak tamamen farklı bir konudur. Bu altyapının tamamen yok edilmesi, şehirlerin tamamen yok edilmesidir. Biz bunu yapmıyoruz. Biz altyapıyı korumaya çalışıyoruz. İkincisi, insanların hayatını korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.Gorlovka Belediye Başkanı Prihodko: Ukrayna’nın roketli saldırısında çok sayıda kişi yaralandıÖte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Donetsk’in 50 kilometre kuzeyindeki Gorlovka’nın Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna ordusunun düzenlediği roketli saldırısında çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti.Gorlovka Belediye Başkanı Prihodko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı neo-Naziler, BM-21 Grad çok namlulu roketatarlardan Gorlovka’nın merkezine yedi roket attı” bilgisin paylaştı.Prihodko, saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin en büyük yerleşimlerinden biri olan Gorlovka’da savaş başlamadan önce 250 binden fazla kişi yaşıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230511/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-karsi-saldiriya-baslamak-icin-daha-fazla-zamana-ihtiyaci-var--1070948374.html
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ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Rus ordusu insanların hayatlarını korumaya çalıştığı için yavaş ilerliyor

22:28 11.05.2023 (güncellendi: 22:31 11.05.2023)
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Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunun özel askeri operasyon sırasında altyapıyı yok etmeyi hedeflemediği ve insanların hayatlarını korumaya özen gösterdiği için yavaş ilerlediğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan’da yayın yapan ATV televizyonuna verdiği demeçte, Rus ordusunun özel askeri operasyon sırasında Ukrayna'nın ‘askeri makinesini’ yıpratmayı başardığını, altyapıyı yok etmeyi hedeflemediği ve insanların hayatlarını korumaya özen gösterdiği için ilerleme hızının düşük olduğunu söyledi.
Peskov, "Donbass'taki önemli bölgeler kurtarıldı. Ukrayna'nın askeri makinesini bir hayli yıpratmayı başardık, çünkü Ukrayna'nın silahsızlandırılması özel askeri operasyonun öncelikli hedefi olarak ilan edilmişti" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’da savaş yürütmediğine vurgu yapan Peskov, "Ruslar neden bu kadar yavaş hareket ediyor diyeceksiniz. Çünkü Ruslar savaş yürütmüyor. Savaş yapmak tamamen farklı bir konudur. Bu altyapının tamamen yok edilmesi, şehirlerin tamamen yok edilmesidir. Biz bunu yapmıyoruz. Biz altyapıyı korumaya çalışıyoruz. İkincisi, insanların hayatını korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gorlovka Belediye Başkanı Prihodko: Ukrayna’nın roketli saldırısında çok sayıda kişi yaralandı

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Donetsk’in 50 kilometre kuzeyindeki Gorlovka’nın Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna ordusunun düzenlediği roketli saldırısında çok sayıda sivilin yaralandığını belirtti.
Gorlovka Belediye Başkanı Prihodko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalı neo-Naziler, BM-21 Grad çok namlulu roketatarlardan Gorlovka’nın merkezine yedi roket attı” bilgisin paylaştı.
Prihodko, saldırıda çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin en büyük yerleşimlerinden biri olan Gorlovka’da savaş başlamadan önce 250 binden fazla kişi yaşıyordu.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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