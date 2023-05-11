https://sputniknews.com.tr/20230511/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-karsi-saldiriya-baslamak-icin-daha-fazla-zamana-ihtiyaci-var--1070948374.html
Zelenskiy: Ukrayna ordusunun karşı saldırıya başlamak için daha fazla zamana ihtiyacı var
Zelenskiy: Ukrayna ordusunun karşı saldırıya başlamak için daha fazla zamana ihtiyacı var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Rusya'ya yönelik karşı saldırıya başlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T13:20+0300
2023-05-11T13:20+0300
2023-05-11T13:20+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
saldırı
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Eurovision News grubu bünyesindeki yabancı medya kuruluşlarına röportaj veren Zelenskiy, Kiev'in hazırlandığı karşı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sky News'in okurlarıyla paylaştığı habere göre Zelenskiy, karşı saldırıya başlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. "Ukrayna şimdi de saldırıya geçebilir ancak çok sayıda insanını kaybeder. Böyle bir durum kabul edilemez" diyen Zelenskiy, Ukraynalı birliklerin hazır olduğunu ancak yine de zırhlı araçlar da dahil bazı şeyleri beklemeye devam ettiğini anlattı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, nisan başındaki demecinde Kiev'in karşı saldırıya yazın başlayabileceğini söylemiş fakat daha sonra bunun en kısa sürede gerçekleşebileceğini kaydetmişti. Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın karşı saldırıya başlamak için gereken her şeyi teslim aldığını söylemişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, saldırı
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, rusya, saldırı
Zelenskiy: Ukrayna ordusunun karşı saldırıya başlamak için daha fazla zamana ihtiyacı var
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Rusya'ya yönelik karşı saldırıya başlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Eurovision News grubu bünyesindeki yabancı medya kuruluşlarına röportaj veren Zelenskiy, Kiev'in hazırlandığı karşı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sky News'in okurlarıyla paylaştığı habere göre Zelenskiy, karşı saldırıya başlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.
"Ukrayna şimdi de saldırıya geçebilir ancak çok sayıda insanını kaybeder. Böyle bir durum kabul edilemez" diyen Zelenskiy, Ukraynalı birliklerin hazır olduğunu ancak yine de zırhlı araçlar da dahil bazı şeyleri beklemeye devam ettiğini anlattı.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, nisan başındaki demecinde Kiev'in karşı saldırıya yazın başlayabileceğini söylemiş fakat daha sonra bunun en kısa sürede gerçekleşebileceğini kaydetmişti.
Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın karşı saldırıya başlamak için gereken her şeyi teslim aldığını söylemişti.