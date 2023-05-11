https://sputniknews.com.tr/20230511/japonya-semalarinda-yanan-ufolar-goruldu--1070936868.html

Japonya semalarında 'alev topları' görüldü

Japonya semalarında 'alev topları' görüldü

Japonya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan ve yanmakta olan uçan nesneler görüldü. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T10:00+0300

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Japon basınının aktardığına göre, Ryukyu Adaları'nın en büyüğü olan Okinawa semalarında 'kuyruklu yıldız'ı andıran iki nesne görüldü.Yerel bir televizyon kanalının bildirdiği rapora göre, nesneler akşam 20.30 civarında tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde yavaşça hareket eden ve yanmakta olan iki nesne görülüyor.Weathernews haber portalı, nesnelerin yörüngesinin bir kuyruklu yıldızdan farklı olduğunu ve kuyruklarının bir meteorunkinden daha uzun olduğunu bildirdi.Nesnelerin nereden geldiği ve tam olarak ne oldukları hâlâ gizemini koruyor.

https://sputniknews.com.tr/20230510/yeni-arastirmaya-gore-dunya-haritasini-yeniden-cizmek-gerekebilir-1070889766.html

japonya

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okinawa adası

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japonya, asya & pasifik, ufo, gökyüzü, okinawa, okinawa adası