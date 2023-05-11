https://sputniknews.com.tr/20230511/japonya-semalarinda-yanan-ufolar-goruldu--1070936868.html
Japonya semalarında 'alev topları' görüldü
Japonya semalarında 'alev topları' görüldü
Japonya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan ve yanmakta olan uçan nesneler görüldü. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:00+0300
2023-05-11T10:00+0300
2023-05-11T10:11+0300
dünya
japonya
asya & pasifik
ufo
gökyüzü
okinawa
okinawa adası
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Japon basınının aktardığına göre, Ryukyu Adaları'nın en büyüğü olan Okinawa semalarında 'kuyruklu yıldız'ı andıran iki nesne görüldü.Yerel bir televizyon kanalının bildirdiği rapora göre, nesneler akşam 20.30 civarında tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde yavaşça hareket eden ve yanmakta olan iki nesne görülüyor.Weathernews haber portalı, nesnelerin yörüngesinin bir kuyruklu yıldızdan farklı olduğunu ve kuyruklarının bir meteorunkinden daha uzun olduğunu bildirdi.Nesnelerin nereden geldiği ve tam olarak ne oldukları hâlâ gizemini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/yeni-arastirmaya-gore-dunya-haritasini-yeniden-cizmek-gerekebilir-1070889766.html
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japonya, asya & pasifik, ufo, gökyüzü, okinawa, okinawa adası
japonya, asya & pasifik, ufo, gökyüzü, okinawa, okinawa adası
Japonya semalarında 'alev topları' görüldü
10:00 11.05.2023 (güncellendi: 10:11 11.05.2023) Abone ol
Japonya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan ve yanmakta olan uçan nesneler görüldü.
Japon basınının aktardığına göre, Ryukyu Adaları'nın en büyüğü olan Okinawa semalarında 'kuyruklu yıldız'ı andıran iki nesne görüldü.
Yerel bir televizyon kanalının bildirdiği rapora göre, nesneler akşam 20.30 civarında tespit edildi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde yavaşça hareket eden ve yanmakta olan iki nesne görülüyor.
Weathernews haber portalı, nesnelerin yörüngesinin bir kuyruklu yıldızdan farklı olduğunu ve kuyruklarının bir meteorunkinden daha uzun olduğunu bildirdi.
Nesnelerin nereden geldiği ve tam olarak ne oldukları hâlâ gizemini koruyor.