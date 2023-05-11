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Japonya semalarında 'alev topları' görüldü
Japonya semalarında 'alev topları' görüldü
Japonya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan ve yanmakta olan uçan nesneler görüldü. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
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asya & pasifik
ufo
gökyüzü
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Japon basınının aktardığına göre, Ryukyu Adaları'nın en büyüğü olan Okinawa semalarında 'kuyruklu yıldız'ı andıran iki nesne görüldü.Yerel bir televizyon kanalının bildirdiği rapora göre, nesneler akşam 20.30 civarında tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde yavaşça hareket eden ve yanmakta olan iki nesne görülüyor.Weathernews haber portalı, nesnelerin yörüngesinin bir kuyruklu yıldızdan farklı olduğunu ve kuyruklarının bir meteorunkinden daha uzun olduğunu bildirdi.Nesnelerin nereden geldiği ve tam olarak ne oldukları hâlâ gizemini koruyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/yeni-arastirmaya-gore-dunya-haritasini-yeniden-cizmek-gerekebilir-1070889766.html
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japonya, asya & pasifik, ufo, gökyüzü, okinawa, okinawa adası
japonya, asya & pasifik, ufo, gökyüzü, okinawa, okinawa adası

Japonya semalarında 'alev topları' görüldü

10:00 11.05.2023 (güncellendi: 10:11 11.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Mary McIntyre FRASJaponya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) görüldü.
Japonya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Mary McIntyre FRAS
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Japonya'nın Okinawa Adası üzerinde tanımlanamayan ve yanmakta olan uçan nesneler görüldü.
Japon basınının aktardığına göre, Ryukyu Adaları'nın en büyüğü olan Okinawa semalarında 'kuyruklu yıldız'ı andıran iki nesne görüldü.
Yerel bir televizyon kanalının bildirdiği rapora göre, nesneler akşam 20.30 civarında tespit edildi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde yavaşça hareket eden ve yanmakta olan iki nesne görülüyor.
Weathernews haber portalı, nesnelerin yörüngesinin bir kuyruklu yıldızdan farklı olduğunu ve kuyruklarının bir meteorunkinden daha uzun olduğunu bildirdi.
Nesnelerin nereden geldiği ve tam olarak ne oldukları hâlâ gizemini koruyor.
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