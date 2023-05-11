https://sputniknews.com.tr/20230511/fatih-erbakan-muharrem-incenin-cekilmesiyle-secmenlerin-onemli-bir-kismi-sandiga-gitmeyecek-1070976386.html

Fatih Erbakan: Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek

Fatih Erbakan: Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi hakkında "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T22:56+0300

2023-05-11T22:56+0300

2023-05-11T22:56+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih erbakan

muharrem ince

memleket partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069872082_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0a8dbda5026f9815204255120540c120.jpg

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin arkasında bir 'kumpas' olduğunu savundu.İnce'nin adaylıktan çekilme kararı hakkında yorum yapan Erbakan, "Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı. Sayın Meral Akşener Hanım masadan kalkarsan dosyalarını açıklarız diye tehdit edilmişti. Hakkında usulsüzlükle ilgili bir dosya olduğu iddia edilmişti. Sayın Muharrem İnce diyor ki; bu kumpas kasetini en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yayınlıyorlar. Sosyal medyada yayılması için uğraşıyorlar. Bunlar muhalefetteki partilerin içinde bulunduğu durumun sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Çeteler, gizli para ilişkileri, siyasetin dışarıdan dizayn edilmeye çalışılması, şantajlar, kaset kumpasları. Muhalefetin bunlarla anılması kendileri için bir dezavantaj. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin hepsi de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının başka adaya bir kısmının da Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-nebati-zavalli-ince-sahte-goruntulerle-adama-kumpas-kurdular-1070971730.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih erbakan, muharrem ince, memleket partisi