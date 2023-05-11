Bakan Nebati: Zavallı İnce, sahte görüntülerle adama kumpas kurdular

"Zavallı Muharrem İnce 'Ben adayım' dediği andan itibaren öylesine bir baskı altına alındı ki sahte belgeler ürettiler, sahte belgeler üretmekle kalmadılar, sahte görüntüler oluşturdular, sahte görüntülerle adamın namusuna, şerefine, ailesine hakaretlerde bulundular. Sahte görüntülerle adama kumpas kurdular. O kurdukları kumpası neticesi ne oldu biliyor musunuz? Çekildi, çekilmek zorunda kaldı. Bunlar böyle ahlaksızlar, böyle kumpasçılar. Çünkü onlar kasetle gelirler, kasetle de adamın adaylığını engellerler."