https://sputniknews.com.tr/20230511/destici-cumhurbaskanimizin-oylari-yuzde-49un-ustune-cikmis-durumda-1070934031.html

Destici: Cumhurbaşkanımızın oyları yüzde 49'un üstüne çıkmış durumda

Destici: Cumhurbaşkanımızın oyları yüzde 49'un üstüne çıkmış durumda

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında, "Cumhurbaşkanımızın oyları yüzde 49'un üstüne çıkmış durumda. Sayın... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T06:58+0300

2023-05-11T06:58+0300

2023-05-11T06:58+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

recep tayyip erdoğan

seçim

2023

kemal kılıçdaroğlu

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070062470_0:75:1565:955_1920x0_80_0_0_05dfaf2ae899a46b606263c8c55d8447.jpg

BBP lideri Mustafa Destici, TRT Haber canlı yayınında Fuat Kozluklu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Tarihi ve kritik bir seçime gidildiğini kaydeden Destici, Türkiye'nin sandık güvenliği en üst düzeyde ülkelerden birisi olduğunu ve her sandıkta 5 siyasi partinin sandık görevlisi, seçime katılan bütün siyasi partilerin de müşahit bulundurabildiğini söyledi.Destici, deprem bölgesindeki çalışmaların sorulması üzerine, "Her yeni gün, bir öncekinden daha iyi, daha olumlu gelişmeler oluyor. Devlet tüm gücüyle orada, bütün kurumlarıyla orada. Sivil toplum örgütlerimiz, milletimiz ilk günkü gibi yardımlaşma, dayanışma duygusunu ve bunun gerekliliğini yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.Millet İttifakı'nın seçimde izlediği politikayı nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Destici, "Bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini önceleyen Cumhur İttifakımız var. Bakın biz pazarlıkla kurmadık bu ittifakı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemedi kimse, kimse bakanlık istemedi, milletvekili pazarlığı yapmadı. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletimizi önceledik. Halbuki yedili masaya baktığımızda daha önce Altılı Masa'ydı ve şu anda bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı belirlerken neyin karşılığında cumhurbaşkanı adaylığını aldı Kemal Kılıçdaroğlu? Diğer her bir partinin genel başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı vadetti, bakanlık vadetti her partiye en az" diye konuştu.Destici, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine atıfta bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu gitti, HDP'yi ziyaret etti. HDP kim? PKK'nın siyasi uzantısı. Hatta yine o masanın ortaklarından Meral Akşener'in ifadesiyle HDP eşittir PKK. Bu doğru bir söz. O zaman Kılıçdaroğlu, HDP eşittir PKK sözünden yola çıkarsak PKK'yla görüşmüş oldu ve kapalı kapılar arkasında görüştü. Çıkınca hiçbir açıklama yapmadı" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin '15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişiminden kısa bir süre sonra' Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptığını belirten Destici, şunları söyledi:Destici, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilk gündeme geldiğinde kendisini zor bir aday olarak değil de 'tehlikeli bir aday' olarak nitelendirdiği demecini hatırlatarak, "PKK'nın, YPG olduğunu ya da YPG'nin PKK olduğunu herkes biliyor. Bunu Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün mü? Biliyor. Ama şu anda onlarla bir yol arkadaşlığı yaptığı için, ittifak ettiği için böyle söylüyor. Ama ben tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun ideolojisinde de ya da dünya görüşünde de siyasetinde de bunların var olduğunu düşünüyorum" dedi.'Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek'Bu seçimlerin önemli olduğuna dikkati çeken Destici, "Milletimiz şuna karar verecek; devletinin varlığının yanında duran, bunu önemseyen ve ülkesinin bütünlüğü için Libya'da bulunan, Suriye'nin kuzeyinde hareketler yapan, Azerbaycan'la birlikte olup Karabağ'ı işgalden kurtaran, Türk Devletleri Teşkilatları Birliği'nin kurulmasına öncülük eden bir Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta da ABD'nin talepleri noktasında PKK'yla ve diğer terör örgütleriyle kol kola yürüyüp 14 Mayıs'ta seçim kazanmak isteyen bir Kılıçdaroğlu ve 7'li masa var. Biz bunları milletimize söylemek zorundayız" diye konuştu.Destici, 4 Cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah 14 Mayıs'ta, bu pazar günü ilk turda seçilecek. Ben bunu görüyorum. Ben bundan eminim" ifadesini kullandı.Seçimin birinci turda bitip bitmeyeceği sorulan Destici, şu yanıtı verdi:'Muhalefet dediğimiz 7'li masa seçim yenilgisine şimdiden bir bahane oluşturmaya çalışıyor'Destici, özellikle pazar günü yapılan İstanbul mitinginin çok muhteşem olduğunu ifade ederek, "Sadece 7'li masayı değil Amerika'sından İngiltere'sine, 7'li masayı ya da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen dış güçleri de aslında tedirgin etti. Bizim açımızdan da aslında 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı tarafından kazanılacak seçimin, yahut zaferinde ayak sesleri oldu, müjdecisi oldu diye görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Seçim güvenliği konusundaki soruya da Destici, "Muhalefet dediğimiz 7'li masa seçim yenilgisine şimdiden bir bahane oluşturmaya çalışıyor. Türkiye seçimlerin, oylamanın en güvenli yapıldığı ve oyların en güvenli bir şekilde sayıldığı ülkelerin başında yürüyor" dedi.Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230510/cumhurbaskani-erdogan-gencler-siz-bugun-bir-baskasiniz-pazar-gunu-mardin-bir-baska-gumburdeyecek-1070913042.html

https://sputniknews.com.tr/20230511/soylu-erdogan-gitsin-diye-tepiniyorlar-14-mayistan-sonra-gelecek-biz-de-uzerinizde-tepinecegiz-1070933787.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, recep tayyip erdoğan, seçim, 2023, kemal kılıçdaroğlu, bbp, büyük birlik partisi (bbp)