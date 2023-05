https://sputniknews.com.tr/20230511/cocuklukta-karsilasilan-cinsiyet-ayrimciligi-beynin-bazi-bolumlerini-inceltebiliyor-1070935319.html

Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, beynin bazı bölümlerini inceltebiliyor

Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, beynin bazı bölümlerini inceltebiliyor

Birçok ülkeden verilerin incelendiği bir araştırma, çocuklukta maruz kalınan cinsiyet ayrımcılığının, beynin bazı bölümlerini inceltebileceğini ortaya koydu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T08:25+0300

2023-05-11T08:25+0300

2023-05-11T08:25+0300

yaşam

çocuk

çocukluk

cinsiyet

cinsiyet ayrımcılığı

beyin

yan etki

nörolojik bozukluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067164527_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b5e821c8d46f881a0551747de28877a1.jpg

Medical Xpress'te yer alan habere göre, dünya genelinden nörolog, psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının da aralarında olduğu bilim insanları, cinsiyet ayrımcılığının, çocukluğunda cinsiyetinden dolayı farklı tutum ve davranışlara maruz kalan kadınların beynine olası etkilerini araştırdı.Araştırmada, 29 ülkeden, MR (Manyetik Rezonans) çektiren 7 bin 876 kişinin sağlık verileri incelendi.Verileri incelenen kişilerin sosyal statüleri ve akademik geçmişleri de göz önüne alınan araştırmada, kadınların ülkeleriyle ilgili olarak cinsiyet ayrımcılığının derecesini tanımlamakta kullanılan eşitsizlik göstergeleri de ele alındı.Araştırmada, eşitsizlik göstergesinin yüksek olduğu ülkelerden olan kadınların beyinlerinin 3 bölgesinin, eşitsizlik göstergesinin düşük olduğu ülkelerdeki kadınlarınkine göre, daha ince olduğu sonucuna ulaşıldı.Eşitsizlik göstergesi yükseldikçe, beynin söz konusu bölümlerindeki incelmenin de arttığı kaydedilen araştırmanın sonuçları, 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/yapay-zeka-uzmani-birkac-yil-icinde-insan-islerinin-yuzde-80i-el-degistirebilir-1070877470.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk, çocukluk, cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, beyin, yan etki, nörolojik bozukluk