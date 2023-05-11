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https://sputniknews.com.tr/20230511/cocuklukta-karsilasilan-cinsiyet-ayrimciligi-beynin-bazi-bolumlerini-inceltebiliyor-1070935319.html
Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, beynin bazı bölümlerini inceltebiliyor
Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, beynin bazı bölümlerini inceltebiliyor
Birçok ülkeden verilerin incelendiği bir araştırma, çocuklukta maruz kalınan cinsiyet ayrımcılığının, beynin bazı bölümlerini inceltebileceğini ortaya koydu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T08:25+0300
2023-05-11T08:25+0300
yaşam
çocuk
çocukluk
cinsiyet
cinsiyet ayrımcılığı
beyin
yan etki
nörolojik bozukluk
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Medical Xpress'te yer alan habere göre, dünya genelinden nörolog, psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının da aralarında olduğu bilim insanları, cinsiyet ayrımcılığının, çocukluğunda cinsiyetinden dolayı farklı tutum ve davranışlara maruz kalan kadınların beynine olası etkilerini araştırdı.Araştırmada, 29 ülkeden, MR (Manyetik Rezonans) çektiren 7 bin 876 kişinin sağlık verileri incelendi.Verileri incelenen kişilerin sosyal statüleri ve akademik geçmişleri de göz önüne alınan araştırmada, kadınların ülkeleriyle ilgili olarak cinsiyet ayrımcılığının derecesini tanımlamakta kullanılan eşitsizlik göstergeleri de ele alındı.Araştırmada, eşitsizlik göstergesinin yüksek olduğu ülkelerden olan kadınların beyinlerinin 3 bölgesinin, eşitsizlik göstergesinin düşük olduğu ülkelerdeki kadınlarınkine göre, daha ince olduğu sonucuna ulaşıldı.Eşitsizlik göstergesi yükseldikçe, beynin söz konusu bölümlerindeki incelmenin de arttığı kaydedilen araştırmanın sonuçları, 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/yapay-zeka-uzmani-birkac-yil-icinde-insan-islerinin-yuzde-80i-el-degistirebilir-1070877470.html
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çocuk, çocukluk, cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, beyin, yan etki, nörolojik bozukluk
çocuk, çocukluk, cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, beyin, yan etki, nörolojik bozukluk

Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, beynin bazı bölümlerini inceltebiliyor

08:25 11.05.2023
© AAAile, anne, çocuk, baba, deniz
Aile, anne, çocuk, baba, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Birçok ülkeden verilerin incelendiği bir araştırma, çocuklukta maruz kalınan cinsiyet ayrımcılığının, beynin bazı bölümlerini inceltebileceğini ortaya koydu.
Medical Xpress'te yer alan habere göre, dünya genelinden nörolog, psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının da aralarında olduğu bilim insanları, cinsiyet ayrımcılığının, çocukluğunda cinsiyetinden dolayı farklı tutum ve davranışlara maruz kalan kadınların beynine olası etkilerini araştırdı.
Araştırmada, 29 ülkeden, MR (Manyetik Rezonans) çektiren 7 bin 876 kişinin sağlık verileri incelendi.
Verileri incelenen kişilerin sosyal statüleri ve akademik geçmişleri de göz önüne alınan araştırmada, kadınların ülkeleriyle ilgili olarak cinsiyet ayrımcılığının derecesini tanımlamakta kullanılan eşitsizlik göstergeleri de ele alındı.
Araştırmada, eşitsizlik göstergesinin yüksek olduğu ülkelerden olan kadınların beyinlerinin 3 bölgesinin, eşitsizlik göstergesinin düşük olduğu ülkelerdeki kadınlarınkine göre, daha ince olduğu sonucuna ulaşıldı.
Eşitsizlik göstergesi yükseldikçe, beynin söz konusu bölümlerindeki incelmenin de arttığı kaydedilen araştırmanın sonuçları, 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlandı.
yapay zeka (AI) illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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