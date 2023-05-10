https://sputniknews.com.tr/20230510/yapay-zeka-uzmani-birkac-yil-icinde-insan-islerinin-yuzde-80i-el-degistirebilir-1070877470.html

Yapay zeka uzmanı: Birkaç yıl içinde insan işlerinin yüzde 80'i el değiştirebilir

Yapay zeka uzmanı: Birkaç yıl içinde insan işlerinin yüzde 80'i el değiştirebilir

Yapay zekanın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde insan işinin yüzde 80'inin yerini alabileceği belirtildi. Blockchain teknolojileriyle desteklenen yapay zeka... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T10:10+0300

2023-05-10T10:10+0300

2023-05-10T10:10+0300

yaşam

yapay zeka

insan

iş

işsiz

robot

çalışma

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SingularityNET'in kurucusu ve CEO'su Ben Goertzel, ABD medyasına verdiği bir röportajda, yapay zekanın insan zekasıyla eş seviyeye ulaşmadan bile çoğu işin yerini alabileceğini söyledi.Goertzel, mevcut yapay zekaların bu hedefe ulaşmaya yakın olmadığını ancak bugünün yapay zeka sistemlerine benzer sistemlerle 10 işten 8'inin el değiştirilebileceğini belirtti.Yapay zeka uzmanı, "Tahminime göre, bir AGI (bir yapay zekanın insan zekasıyla eşleştiği nokta) olmadan, insanların yaptığı işlerin belki yüzde 80'ini geçersiz kılabilirsiniz. Bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde ChatGPT ve benzeri yazılımları takip edecek olan sistemlerle mümkün olacaktır" dedi.'İnsanlar geçimlerini sağlamak için çalışmaktansa yapacak daha iyi şeyler bulabilirler'Yapay zeka teknolojisindeki büyümeyi bir tehdit olarak görmediğini, aksine insanların yaşamlarını iyileştirmeleri için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Goertzel, şöyle devam etti:Yine de bu teknolojinin hızla büyümesinin çeşitli sancıları olacağını kabul eden Goertzel, "Yapay zekaların bir insan işini birbiri ardına geçersiz hale getireceği ara dönemde çeşitli toplumsal sorunlar olacağını öngörebiliyorum. Ancak ortaya çıkacak sosyal sorunları nasıl çözeceğimizi bilmiyorum" diye ekledi. 'Hemşirelik veya asistanlık yapmak isteyen yeterince insan yok'Yapay zekanın robot hemşireler gibi faydaları olacağını da söyleyen Goertzel, “Bu durumda insan işlerini ortadan kaldırmıyorsunuz çünkü temelde, hemşirelik veya asistanlık yapmak isteyen yeterince insan yok” ifadelerini kullandı.Goertzel, eğitimin de yapay zeka için bir başka önemli alan olduğunu vurguladı. 2010'dan bu yana Güney Kore'de robotların İngilizce öğretiminde kullanıldığını söyleyen uzman, bu robotların insanların kontrolünde çalıştığını, gelecekte ise otonom olacağını söyledi. Bir yapay zeka hukuki düzenlemesinin gerekliliğine de değinen Goertzel, buna ihtiyaç duyulduğunu, şu anki firmaların toplum yararından çok kendi hisselerini düşündüğü eleştirisinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230505/beyaz-sarayda-tekno-zirve-sirketlerin-yapay-zekayla-ilgili-ahlaki-sorumlulugu-var-halk-korunmali-1070654191.html

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yapay zeka, insan, iş, işsiz, robot, çalışma