https://sputniknews.com.tr/20230511/cinde-enflasyon-son-2-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1070943831.html

Çin'de enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesinde

Çin'de enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesinde

Çin'de tüketici enflasyonu Nisan ayında son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T12:10+0300

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2023-05-11T12:10+0300

ekonomi

çin

çin halk cumhuriyeti

enflasyon

gerileme dönemi

yuan

düşüş

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0.1 arttı. Bu, Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük enflasyon olarak kayıtlara geçti. Mart ayında fiyatlar yıllık yüzde 0.7 artmıştı.Üretici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 düşerken, tüketici fiyatları da yüzde 0.1 geriledi.Ekonomistler Nisan ayında fiyatların yıllık yüzde 0.4 arttığını tahmin ediyorlardı.Öte yandan, Çin yuanı, dolar karşısında yüzde 0.04 düşüşle 6.9428'e geriledi.

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çin, çin halk cumhuriyeti, enflasyon, gerileme dönemi, yuan, düşüş