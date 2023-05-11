https://sputniknews.com.tr/20230511/cinde-enflasyon-son-2-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1070943831.html
Çin'de enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesinde
Çin'de enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesinde
Çin'de tüketici enflasyonu Nisan ayında son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T12:10+0300
2023-05-11T12:10+0300
2023-05-11T12:10+0300
ekonomi
çin
çin halk cumhuriyeti
enflasyon
gerileme dönemi
yuan
düşüş
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0.1 arttı. Bu, Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük enflasyon olarak kayıtlara geçti. Mart ayında fiyatlar yıllık yüzde 0.7 artmıştı.Üretici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 düşerken, tüketici fiyatları da yüzde 0.1 geriledi.Ekonomistler Nisan ayında fiyatların yıllık yüzde 0.4 arttığını tahmin ediyorlardı.Öte yandan, Çin yuanı, dolar karşısında yüzde 0.04 düşüşle 6.9428'e geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20230509/fransada-yuksek-enflasyon-sokaklara-birakilan-evcil-hayvan-sayisini-artirdi-1070834196.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, enflasyon, gerileme dönemi, yuan, düşüş
çin, çin halk cumhuriyeti, enflasyon, gerileme dönemi, yuan, düşüş
Çin'de enflasyon son 2 yılın en düşük seviyesinde
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Çin'de tüketici enflasyonu Nisan ayında son 2 yılın en düşük seviyesini gördü.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0.1 arttı. Bu, Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük enflasyon olarak kayıtlara geçti. Mart ayında fiyatlar yıllık yüzde 0.7 artmıştı.
Üretici fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 düşerken, tüketici fiyatları da yüzde 0.1 geriledi.
Ekonomistler Nisan ayında fiyatların yıllık yüzde 0.4 arttığını tahmin ediyorlardı.
Öte yandan, Çin yuanı, dolar karşısında yüzde 0.04 düşüşle 6.9428'e geriledi.