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https://sputniknews.com.tr/20230509/fransada-yuksek-enflasyon-sokaklara-birakilan-evcil-hayvan-sayisini-artirdi-1070834196.html
Fransa'da 'yüksek enflasyon' sokaklara bırakılan evcil hayvan sayısını artırdı
Fransa'da 'yüksek enflasyon' sokaklara bırakılan evcil hayvan sayısını artırdı
Fransa'da yüksek enflasyon nedeniyle mama, hijyen ve veteriner hizmetlerindeki maliyet artışı sokaklara bırakılan evcil hayvan sayısını artırdı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:13+0300
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dünya
fransa
enflasyon
evcil hayvan
bakım
maliyet
artış
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Fransa Hayvanları Koruma Derneği (SPA) Başkanı Jacques-Charles Fombonne, derneğe ait barınaklarda, 2023'ün ilk çeyreğinde terk edilen hayvan sayısında yüzde 15 artış yaşandığını, geçen yıl 7 bin 727, bu yılın başından bu yana ise 8 bin 863 evcil hayvanın sokaklara atıldığını belirtti.Fombonne, son dönemde artan enflasyonun hayvanların terk edilmesinin en büyük sebebi olabileceğine işaret ederek, "Satın alma gücündeki düşüş, sahiplerini evcil hayvanlarından ayrılmaya teşvik ediyor gibi görünüyor” dedi.Birçok insanın evcil hayvanlarını bırakma sebebinin maddi imkansızlıklar olduğunu söylemeye çekiniyor olabileceğine dikkati çeken Fombonne, derneklerine ait barınakların da yüksek enflasyondan olumsuz etkilendiğine vurgu yaptı.Bir kedi ya da köpeğin veteriner masrafları da dahil sahibine maliyetinin 2019'da yıllık 692 euro iken bu yıl artan fiyatlar nedeniyle 942 euro'ya çıktığını kaydeden Fombonne, insanların en çok yaz tatili döneminde hayvanlarını terk ettiğini söyledi.Başkan Fombonne, geçen yıl 1 Mayıs-31 Ağustos'ta terk edilmiş 16 bin 457 hayvan topladıklarını ifade etti.SPA'nın gençler ve okul çağındakiler için evcil hayvan bakımı ve farkındalığıyla ilgili çalışma hazırlığı içinde olduğunu anlatan Fobmonne, özellikle gençlik kulüpleri aracılığıyla bunu uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.Fombonne, ülkede 2024'ten itibaren pet shoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanacağı bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/fransa-alev-alev-bir-yanda-grev-protestolar-obur-yanda-maliye-bakaninin-romaninin-erotik-sahnesi-1070479137.html
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fransa, enflasyon, evcil hayvan, bakım, maliyet, artış
fransa, enflasyon, evcil hayvan, bakım, maliyet, artış

Fransa'da 'yüksek enflasyon' sokaklara bırakılan evcil hayvan sayısını artırdı

13:13 09.05.2023 (güncellendi: 13:39 09.05.2023)
© PixabayEvcil hayvanlar anketi: Hamsterlar hip-hopçı, köpekler rockçı
Evcil hayvanlar anketi: Hamsterlar hip-hopçı, köpekler rockçı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© Pixabay
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Fransa'da yüksek enflasyon nedeniyle mama, hijyen ve veteriner hizmetlerindeki maliyet artışı sokaklara bırakılan evcil hayvan sayısını artırdı.
Fransa Hayvanları Koruma Derneği (SPA) Başkanı Jacques-Charles Fombonne, derneğe ait barınaklarda, 2023'ün ilk çeyreğinde terk edilen hayvan sayısında yüzde 15 artış yaşandığını, geçen yıl 7 bin 727, bu yılın başından bu yana ise 8 bin 863 evcil hayvanın sokaklara atıldığını belirtti.
Fombonne, son dönemde artan enflasyonun hayvanların terk edilmesinin en büyük sebebi olabileceğine işaret ederek, "Satın alma gücündeki düşüş, sahiplerini evcil hayvanlarından ayrılmaya teşvik ediyor gibi görünüyor” dedi.
Birçok insanın evcil hayvanlarını bırakma sebebinin maddi imkansızlıklar olduğunu söylemeye çekiniyor olabileceğine dikkati çeken Fombonne, derneklerine ait barınakların da yüksek enflasyondan olumsuz etkilendiğine vurgu yaptı.
Bir kedi ya da köpeğin veteriner masrafları da dahil sahibine maliyetinin 2019'da yıllık 692 euro iken bu yıl artan fiyatlar nedeniyle 942 euro'ya çıktığını kaydeden Fombonne, insanların en çok yaz tatili döneminde hayvanlarını terk ettiğini söyledi.
Başkan Fombonne, geçen yıl 1 Mayıs-31 Ağustos'ta terk edilmiş 16 bin 457 hayvan topladıklarını ifade etti.
SPA'nın gençler ve okul çağındakiler için evcil hayvan bakımı ve farkındalığıyla ilgili çalışma hazırlığı içinde olduğunu anlatan Fobmonne, özellikle gençlik kulüpleri aracılığıyla bunu uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Fombonne, ülkede 2024'ten itibaren pet shoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanacağı bilgisini paylaştı.
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