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https://sputniknews.com.tr/20230511/chpli-cevikoz-afpye-konustu-turkiyenin-savunmasi-nato-uyeligiyle-cok-gelisti-1070946856.html
CHP'li Çeviköz, AFP'ye konuştu: Rusya'dan S-400 alımı, çok pahalıya mal olan bir hata
CHP'li Çeviköz, AFP'ye konuştu: Rusya'dan S-400 alımı, çok pahalıya mal olan bir hata
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, AFP'ye Türkiye'nin NATO üyeliği ve Rusya ile ilişkiler konularında açıklamalarda... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T12:46+0300
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Röportajda Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini vurgulayan Çeviköz, "Türkiye'nin ulusal savunması, NATO üyeliğiyle çok gelişti" dedi ve Rusya'dan S-400 satın alımını 'çok pahalıya mal olan bir hata' olarak nitelendirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin öne sürdüğü şartlar konusunda açıklamalarda bulunan Çeviköz, İsveç'in 'ilerlemesinin' üyelik konusunda önünü açacağını vurguladı. Çeviköz ayrıca, 'Erdoğan'ın Moskova yaklaşımından önemli bir kopuş olmayacağının' sinyallerini verdi ve "Türkiye, Soğuk Savaş sırasında her zaman çok dengeli bir yaklaşım izledi, neden aynı dengeli yaklaşıma devam edilmesin?" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çeviköz, Suriye'de devam eden kriz konusunda da "Suriye'yle koşulsuz diyaloğu sürdürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230511/chp-wsjnin-kilicdaroglunun-sozunu-carpittigini-acikladi-1070936091.html
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ünal çeviköz, türkiye, rusya, nato, afp

CHP'li Çeviköz, AFP'ye konuştu: Rusya'dan S-400 alımı, çok pahalıya mal olan bir hata

12:46 11.05.2023 (güncellendi: 13:08 11.05.2023)
© AAÜnal Çeviköz
Ünal Çeviköz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, AFP'ye Türkiye'nin NATO üyeliği ve Rusya ile ilişkiler konularında açıklamalarda bulundu.
Röportajda Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini vurgulayan Çeviköz, "Türkiye'nin ulusal savunması, NATO üyeliğiyle çok gelişti" dedi ve Rusya'dan S-400 satın alımını 'çok pahalıya mal olan bir hata' olarak nitelendirdi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin öne sürdüğü şartlar konusunda açıklamalarda bulunan Çeviköz, İsveç'in 'ilerlemesinin' üyelik konusunda önünü açacağını vurguladı.
Çeviköz ayrıca, 'Erdoğan'ın Moskova yaklaşımından önemli bir kopuş olmayacağının' sinyallerini verdi ve "Türkiye, Soğuk Savaş sırasında her zaman çok dengeli bir yaklaşım izledi, neden aynı dengeli yaklaşıma devam edilmesin?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Çeviköz, Suriye'de devam eden kriz konusunda da "Suriye'yle koşulsuz diyaloğu sürdürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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