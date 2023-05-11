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CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı
CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı
CHP'li Ünal Çeviköz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği demeçte Rusya ve NATO ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T09:09+0300
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CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun WSJ'ye verdiği röportaja ilişkin açıklamada bulundu.Çeviköz, Kılıçdaroğlu’nun 'Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağı' ile ilgili T24 haberinde de yer alan WSJ içeriğinin aksine, "Genel Başkan öyle dememiş, editör öyle aktarmış" dedi.Gazeteci Esra Karahindiba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çeviköz'ün açıklamasını şu şekilde aktardı:WSJ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağını' söylediğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-abd-basinina-konustu-batinin-rusyaya-yaptirim-uygulama-kararlarina-uyacagiz-1070909850.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), wsj, wall street journal (wsj), kemal kılıçdaroğlu, vladimir putin, nato

CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı

09:09 11.05.2023 (güncellendi: 09:31 11.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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CHP'li Ünal Çeviköz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği demeçte Rusya ve NATO ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun WSJ'ye verdiği röportaja ilişkin açıklamada bulundu.
Çeviköz, Kılıçdaroğlu’nun 'Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağı' ile ilgili T24 haberinde de yer alan WSJ içeriğinin aksine, "Genel Başkan öyle dememiş, editör öyle aktarmış" dedi.
Gazeteci Esra Karahindiba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çeviköz'ün açıklamasını şu şekilde aktardı:

"Kılıçdaroğlu, Wall Street Journal’a 'Seçilirsem Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağım' demiş. Dün Ankara’da Sayın Ünal Çeviköz ile röportaj yaptım. Kendisi Türkiye’nin mevcut Rusya politikasının değişmeyeceğini, Kılıçdaroğlu ile Putin’in iyi dost olacaklarını düşündüğünü söyledi.

WSJ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağını' söylediğini iddia etmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
DÜNYA
ABD basınına konuşan Kılıçdaroğlu, seçilirse Rusya'ya yaptırım kararlarına uyacağını söyledi
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