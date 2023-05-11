https://sputniknews.com.tr/20230511/chp-wsjnin-kilicdaroglunun-sozunu-carpittigini-acikladi-1070936091.html

CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı

CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı

CHP'li Ünal Çeviköz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği demeçte Rusya ve NATO ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T09:09+0300

2023-05-11T09:09+0300

2023-05-11T09:31+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

wsj

wall street journal (wsj)

kemal kılıçdaroğlu

vladimir putin

nato

politika

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CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun WSJ'ye verdiği röportaja ilişkin açıklamada bulundu.Çeviköz, Kılıçdaroğlu’nun 'Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağı' ile ilgili T24 haberinde de yer alan WSJ içeriğinin aksine, "Genel Başkan öyle dememiş, editör öyle aktarmış" dedi.Gazeteci Esra Karahindiba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çeviköz'ün açıklamasını şu şekilde aktardı:WSJ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağını' söylediğini iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-abd-basinina-konustu-batinin-rusyaya-yaptirim-uygulama-kararlarina-uyacagiz-1070909850.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), wsj, wall street journal (wsj), kemal kılıçdaroğlu, vladimir putin, nato