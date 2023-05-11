https://sputniknews.com.tr/20230511/chp-wsjnin-kilicdaroglunun-sozunu-carpittigini-acikladi-1070936091.html
CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı
CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı
CHP'li Ünal Çeviköz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği demeçte Rusya ve NATO ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T09:09+0300
2023-05-11T09:09+0300
2023-05-11T09:31+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
wsj
wall street journal (wsj)
kemal kılıçdaroğlu
vladimir putin
nato
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070910463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe8c6a8d3ce8c515a2d2b51ab88766c9.jpg
CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun WSJ'ye verdiği röportaja ilişkin açıklamada bulundu.Çeviköz, Kılıçdaroğlu’nun 'Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağı' ile ilgili T24 haberinde de yer alan WSJ içeriğinin aksine, "Genel Başkan öyle dememiş, editör öyle aktarmış" dedi.Gazeteci Esra Karahindiba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çeviköz'ün açıklamasını şu şekilde aktardı:WSJ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağını' söylediğini iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230510/kilicdaroglu-abd-basinina-konustu-batinin-rusyaya-yaptirim-uygulama-kararlarina-uyacagiz-1070909850.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070910463_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_100916eef53f296d00271dbf723fa51e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), wsj, wall street journal (wsj), kemal kılıçdaroğlu, vladimir putin, nato
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), wsj, wall street journal (wsj), kemal kılıçdaroğlu, vladimir putin, nato
CHP, WSJ’nin Kılıçdaroğlu’nun sözünü çarpıttığını açıkladı
09:09 11.05.2023 (güncellendi: 09:31 11.05.2023) Abone ol
CHP'li Ünal Çeviköz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği demeçte Rusya ve NATO ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun WSJ'ye verdiği röportaja ilişkin açıklamada bulundu.
Çeviköz, Kılıçdaroğlu’nun 'Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağı' ile ilgili T24 haberinde de yer alan WSJ içeriğinin aksine, "Genel Başkan öyle dememiş, editör öyle aktarmış" dedi.
Gazeteci Esra Karahindiba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çeviköz'ün açıklamasını şu şekilde aktardı:
"Kılıçdaroğlu, Wall Street Journal’a 'Seçilirsem Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağım' demiş. Dün Ankara’da Sayın Ünal Çeviköz ile röportaj yaptım. Kendisi Türkiye’nin mevcut Rusya politikasının değişmeyeceğini, Kılıçdaroğlu ile Putin’in iyi dost olacaklarını düşündüğünü söyledi.
WSJ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağını' söylediğini iddia etmişti.