https://sputniknews.com.tr/20230511/brezilya-telegrami-gecici-olarak-yasakladi-1070931316.html

Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı

Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı

Brezilya'da yüksek mahkeme kararıyla, dezenformasyon yasa tasarısına karşı kampanya yürüten Telegram'ın ülkedeki faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T01:49+0300

2023-05-11T01:49+0300

2023-05-11T01:49+0300

dünya

telegram

brezilya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/13/1045003357_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_292abe3e231e0b2c0396ad263f871b4d.jpg

Brezilya basınında çıkan habere göre, Telegram'ın, internette dezenformasyonun engellenmesi amacıyla yasa tasarısı çıkarmak isteyen Brezilya'yı hedef almasının ardından mahkeme harekete geçti.Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından alınan karar kapsamında, ilk etapta Telegram'ın faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu.Telegram, dün kullanıcılarına gönderdiği mesajda, dezenformasyon yasa tasarısına ilişkin, "Brezilya'da demokrasiye yönelik saldırı yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.Brezilya'nın bu yasa tasarısıyla modern interneti yok edebileceğini iddia eden Telegram, bununla sosyal paylaşım sitesi şirketlerinin hizmetlerinin zarar göreceğini savunmuştu.Telegram geçici olarak kaldırılmıştıBrezilya'da 27 Nisan'da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar vermişti.Google, Apple ve dört Brezilyalı Telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verilmişti.Söz konusu yasak, federal temyiz mahkemesi tarafından 1 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-twittera-yonelik-engelleme-kaldirilmayacak-1069490321.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telegram, brezilya