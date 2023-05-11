https://sputniknews.com.tr/20230511/brezilya-telegrami-gecici-olarak-yasakladi-1070931316.html
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı
Brezilya'da yüksek mahkeme kararıyla, dezenformasyon yasa tasarısına karşı kampanya yürüten Telegram'ın ülkedeki faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T01:49+0300
2023-05-11T01:49+0300
2023-05-11T01:49+0300
dünya
telegram
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/13/1045003357_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_292abe3e231e0b2c0396ad263f871b4d.jpg
Brezilya basınında çıkan habere göre, Telegram'ın, internette dezenformasyonun engellenmesi amacıyla yasa tasarısı çıkarmak isteyen Brezilya'yı hedef almasının ardından mahkeme harekete geçti.Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından alınan karar kapsamında, ilk etapta Telegram'ın faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu.Telegram, dün kullanıcılarına gönderdiği mesajda, dezenformasyon yasa tasarısına ilişkin, "Brezilya'da demokrasiye yönelik saldırı yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.Brezilya'nın bu yasa tasarısıyla modern interneti yok edebileceğini iddia eden Telegram, bununla sosyal paylaşım sitesi şirketlerinin hizmetlerinin zarar göreceğini savunmuştu.Telegram geçici olarak kaldırılmıştıBrezilya'da 27 Nisan'da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar vermişti.Google, Apple ve dört Brezilyalı Telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verilmişti.Söz konusu yasak, federal temyiz mahkemesi tarafından 1 Mayıs'ta kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-twittera-yonelik-engelleme-kaldirilmayacak-1069490321.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/13/1045003357_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c93ee27b8164b61128438627586248d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
telegram, brezilya
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı
Abone ol
Brezilya'da yüksek mahkeme kararıyla, dezenformasyon yasa tasarısına karşı kampanya yürüten Telegram'ın ülkedeki faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Telegram'ın, internette dezenformasyonun engellenmesi amacıyla yasa tasarısı çıkarmak isteyen Brezilya'yı hedef almasının ardından mahkeme harekete geçti.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes tarafından alınan karar kapsamında, ilk etapta Telegram'ın faaliyetleri 72 saatliğine durduruldu.
Telegram, dün kullanıcılarına gönderdiği mesajda, dezenformasyon yasa tasarısına ilişkin, "Brezilya'da demokrasiye yönelik saldırı yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Brezilya'nın bu yasa tasarısıyla modern interneti yok edebileceğini iddia eden Telegram, bununla sosyal paylaşım sitesi şirketlerinin hizmetlerinin zarar göreceğini savunmuştu.
Telegram geçici olarak kaldırılmıştı
Brezilya'da 27 Nisan'da bir federal mahkeme, mesajlaşma servisinin neo-Nazi grupların yöneticileri hakkındaki bilgileri polis ile paylaşmayı reddetmesinin ardından Telegram'ın geçici olarak yasaklanmasına karar vermişti.
Google, Apple ve dört Brezilyalı Telekom şirketine Telegram'ı uygulama mağazalarından ve diğer platformlarından kaldırma emri verilmişti.
Söz konusu yasak, federal temyiz mahkemesi tarafından 1 Mayıs'ta kaldırılmıştı.