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https://sputniknews.com.tr/20230410/rusya-twittera-yonelik-engelleme-kaldirilmayacak-1069490321.html
Rusya: Twitter'a yönelik engelleme kaldırılmayacak
Rusya: Twitter'a yönelik engelleme kaldırılmayacak
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), henüz Rusya’da yasaklı 1300’den fazla materyali kaldırmayan Twitter’a... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T23:23+0300
2023-04-10T23:26+0300
dünya
twitter
rusya
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
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Roskomnadzor, Rus medyasına yapılan açıklamada, Rus devlet kurumlarına ait hesaplara erişimi açan Twitter’e uygulanan engellemenin kaldırılması yönündeki teklifleri değerlendirdi.Açıklamada, Twitter’de açık erişimde kalan yasak materyaller arasında ‘çocuk pornografisi, uyuşturucu ve intihara meyilli’ içeriğin yanı sıra 'kitlesel ayaklanmalara katılma çağrıları, aşırılık yanlısı örgütlerin mesajları, özel askeri harekatla ilgili olanlar dahil sahte haberler' olduğu ifade edildi.Roskomnadzor, “Bu sosyal paylaşım servisi, Rusya’nın geleneksel manevi ve ahlaki değerleriyle çelişen diğer yıkıcı içerikleri yaymaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, Twitter'ın Rus devlet kurumlarının hesaplarına engeli kaldıran 'yeni yönetiminin yeni politikasını dikkate alarak' engelleme kararının gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.Gorelkin, Telegram paylaşımında “Eğer Twitter şimdi tarafsızlığı hedefliyorsa onunla diyalogu yeniden başlatmak ve Rusya mevzuatı çerçevesi içinde işbirliğini sürdürmek lazım. Bizim devlet kurumları için Twitter yeniden, Rusya’nın duruşunu Batı'daki takipçilere iletmek için rahat bir platform haline gelebilir” demişti.Rusya’da geçen yılın mart ayından bu yana Twitter’a engelleme uygulanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/logosundaki-mavi-kusu-dogecoin-kopegi-ile-degisen-twittera-rus-disislerinden-oneri-geldi-1069154788.html
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twitter , rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
twitter , rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

Rusya: Twitter'a yönelik engelleme kaldırılmayacak

23:23 10.04.2023 (güncellendi: 23:26 10.04.2023)
© AFP 2023 / Olivier DoulieryTwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / Olivier Douliery
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), henüz Rusya’da yasaklı 1300’den fazla materyali kaldırmayan Twitter’a uygulanan engellemeyi kaldırmak için hiçbir neden görmediğini duyurdu.
Roskomnadzor, Rus medyasına yapılan açıklamada, Rus devlet kurumlarına ait hesaplara erişimi açan Twitter’e uygulanan engellemenin kaldırılması yönündeki teklifleri değerlendirdi.
Açıklamada, Twitter’de açık erişimde kalan yasak materyaller arasında ‘çocuk pornografisi, uyuşturucu ve intihara meyilli’ içeriğin yanı sıra 'kitlesel ayaklanmalara katılma çağrıları, aşırılık yanlısı örgütlerin mesajları, özel askeri harekatla ilgili olanlar dahil sahte haberler' olduğu ifade edildi.
Roskomnadzor, “Bu sosyal paylaşım servisi, Rusya’nın geleneksel manevi ve ahlaki değerleriyle çelişen diğer yıkıcı içerikleri yaymaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, Twitter'ın Rus devlet kurumlarının hesaplarına engeli kaldıran 'yeni yönetiminin yeni politikasını dikkate alarak' engelleme kararının gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.
Gorelkin, Telegram paylaşımında “Eğer Twitter şimdi tarafsızlığı hedefliyorsa onunla diyalogu yeniden başlatmak ve Rusya mevzuatı çerçevesi içinde işbirliğini sürdürmek lazım. Bizim devlet kurumları için Twitter yeniden, Rusya’nın duruşunu Batı'daki takipçilere iletmek için rahat bir platform haline gelebilir” demişti.
Rusya’da geçen yılın mart ayından bu yana Twitter’a engelleme uygulanıyor.
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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