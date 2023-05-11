https://sputniknews.com.tr/20230511/almanya-vagneri-ab-teror-listesine-almak-icin-yasal-bir-gerekce-gormuyoruz-1070928991.html
Almanya: Vagner'i AB terör listesine almak için yasal bir gerekçe görmüyoruz
Almanya: Vagner'i AB terör listesine almak için yasal bir gerekçe görmüyoruz
Almanya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nu Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesine alma konusunda halihazırda yasal bir... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T00:47+0300
2023-05-11T00:47+0300
2023-05-11T00:47+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
vagner özel askeri şirketi
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ABD, AB ve diğer bir dizi Batılı ülkenin yaptırım uyguladığı Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'na yönelik tartışmalar sürüyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yapılan açıklamada "AB'nin terör örgütü listesine girebilmek için gerekli yasal koşullar oldukça fazla" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, terör örgütleri listesi oluşturmanın yasal açıdan sorunlu olduğunu, zira mahkemede kabul edilebilmesi için kamuya açık bilgilere dayalı kapsamlı bir delil toplamayı gerektirdiğini kaydetti.Bakanlık ayrıca AB'nin Vagner Grubu'nun yanı sıra bu grupla bağlantılı 19 kişi ve 10 kuruluşa halihazırda yaptırım uyguladığına dikkat çekti.Açıklamada, "Alman hükümeti şu anda Vagner Grubu'nun AB'nin terörle mücadele yaptırım listesine alınması için gereken şartları karşılayacak herhangi bir AB üyesi ülkenin veya üçüncü ülkenin kararından haberdar değil" denildi.Mart ayında Litvanya parlamentosu, Vagner'i 'terör örgütü' olarak sınıflandırmaya karar vermiş ve diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya çağırmıştı.Salı günü de Fransa Ulusal Meclisi, şirketi terör örgütü olarak tanımlama kararı alırken, AB'ye de Vagner'i terör listesine alması çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html
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rusya, almanya, vagner özel askeri şirketi
Almanya: Vagner'i AB terör listesine almak için yasal bir gerekçe görmüyoruz
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nu Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesine alma konusunda halihazırda yasal bir gerekçe görmediğini açıkladı.
ABD, AB ve diğer bir dizi Batılı ülkenin yaptırım uyguladığı Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'na yönelik tartışmalar sürüyor.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yapılan açıklamada "AB'nin terör örgütü listesine girebilmek için gerekli yasal koşullar oldukça fazla" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, terör örgütleri listesi oluşturmanın yasal açıdan sorunlu olduğunu, zira mahkemede kabul edilebilmesi için kamuya açık bilgilere dayalı kapsamlı bir delil toplamayı gerektirdiğini kaydetti.
Bakanlık ayrıca AB'nin Vagner Grubu'nun yanı sıra bu grupla bağlantılı 19 kişi ve 10 kuruluşa halihazırda yaptırım uyguladığına dikkat çekti.
Açıklamada, "Alman hükümeti şu anda Vagner Grubu'nun AB'nin terörle mücadele yaptırım listesine alınması için gereken şartları karşılayacak herhangi bir AB üyesi ülkenin veya üçüncü ülkenin kararından haberdar değil" denildi.
Mart ayında Litvanya parlamentosu, Vagner'i 'terör örgütü' olarak sınıflandırmaya karar vermiş ve diğer ülkeleri de aynı şeyi yapmaya çağırmıştı.
Salı günü de Fransa Ulusal Meclisi, şirketi terör örgütü olarak tanımlama kararı alırken, AB'ye de Vagner'i terör listesine alması çağrısında bulunmuştu.