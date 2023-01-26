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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html
ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım
ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım
ABD yönetimi, Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T23:39+0300
2023-01-26T23:39+0300
ukrayna krizi
vagner özel askeri şirketi
abd
rusya
yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vagner Grubu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlandı.Vagner Grubu ile bağlantılı 8 kişi, 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kararla Ukrayna ihtilafında yer alan altyapının hedef alındığı öne sürüldü.Açıklamada, özellikle Rus savunmasıyla ilgili kuruluşları destekleyen kişilerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.Bakanlığın yaptırım listesine aldığı kuruluşlar arasında, Rusya merkezli teknoloji şirketi Terra Tech ile Çin merkezli Spacety China da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/vagner-grubu-kurucusu-prigojin-ft-haklarimi-savunan-hukuk-sirketlerine-hacker-saldirisi-duzenledi-1066232124.html
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vagner özel askeri şirketi, abd, rusya, yaptırım
vagner özel askeri şirketi, abd, rusya, yaptırım

ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım

23:39 26.01.2023
© SputnikVagner Grubu
Vagner Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© Sputnik
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ABD yönetimi, Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vagner Grubu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlandı.
Vagner Grubu ile bağlantılı 8 kişi, 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kararla Ukrayna ihtilafında yer alan altyapının hedef alındığı öne sürüldü.
Açıklamada, özellikle Rus savunmasıyla ilgili kuruluşları destekleyen kişilerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Bakanlığın yaptırım listesine aldığı kuruluşlar arasında, Rusya merkezli teknoloji şirketi Terra Tech ile Çin merkezli Spacety China da yer aldı.
Vagner - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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Vagner Grubu kurucusu Prigojin: FT, haklarımı savunan hukuk şirketlerine hacker saldırısı düzenledi
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