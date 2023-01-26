https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html
ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım
ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım
ABD yönetimi, Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T23:39+0300
2023-01-26T23:39+0300
2023-01-26T23:39+0300
ukrayna krizi
vagner özel askeri şirketi
abd
rusya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066239824_0:103:3123:1860_1920x0_80_0_0_eab912e20abd673aeaa81d4e4b0efade.jpg
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vagner Grubu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlandı.Vagner Grubu ile bağlantılı 8 kişi, 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kararla Ukrayna ihtilafında yer alan altyapının hedef alındığı öne sürüldü.Açıklamada, özellikle Rus savunmasıyla ilgili kuruluşları destekleyen kişilerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.Bakanlığın yaptırım listesine aldığı kuruluşlar arasında, Rusya merkezli teknoloji şirketi Terra Tech ile Çin merkezli Spacety China da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/vagner-grubu-kurucusu-prigojin-ft-haklarimi-savunan-hukuk-sirketlerine-hacker-saldirisi-duzenledi-1066232124.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066239824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8ec9b1dc5cfc5c92e25897030d6c2f0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vagner özel askeri şirketi, abd, rusya, yaptırım
vagner özel askeri şirketi, abd, rusya, yaptırım
ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım
Abone ol
ABD yönetimi, Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vagner Grubu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlandı.
Vagner Grubu ile bağlantılı 8 kişi, 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kararla Ukrayna ihtilafında yer alan altyapının hedef alındığı öne sürüldü.
Açıklamada, özellikle Rus savunmasıyla ilgili kuruluşları destekleyen kişilerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Bakanlığın yaptırım listesine aldığı kuruluşlar arasında, Rusya merkezli teknoloji şirketi Terra Tech ile Çin merkezli Spacety China da yer aldı.