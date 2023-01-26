https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html

ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım

ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım

ABD yönetimi, Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T23:39+0300

2023-01-26T23:39+0300

2023-01-26T23:39+0300

ukrayna krizi

vagner özel askeri şirketi

abd

rusya

yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vagner Grubu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlandı.Vagner Grubu ile bağlantılı 8 kişi, 16 kuruluş ve 4 uçağa yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kararla Ukrayna ihtilafında yer alan altyapının hedef alındığı öne sürüldü.Açıklamada, özellikle Rus savunmasıyla ilgili kuruluşları destekleyen kişilerin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.Bakanlığın yaptırım listesine aldığı kuruluşlar arasında, Rusya merkezli teknoloji şirketi Terra Tech ile Çin merkezli Spacety China da yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/vagner-grubu-kurucusu-prigojin-ft-haklarimi-savunan-hukuk-sirketlerine-hacker-saldirisi-duzenledi-1066232124.html

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vagner özel askeri şirketi, abd, rusya, yaptırım