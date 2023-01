https://sputniknews.com.tr/20230126/vagner-grubu-kurucusu-prigojin-ft-haklarimi-savunan-hukuk-sirketlerine-hacker-saldirisi-duzenledi-1066232124.html

Vagner Grubu kurucusu Prigojin: FT, haklarımı savunan hukuk şirketlerine hacker saldırısı düzenledi

Vagner Grubu kurucusu Prigojin: FT, haklarımı savunan hukuk şirketlerine hacker saldırısı düzenledi

Özel askeri şirket Vagner Grubu’nun kurucusu Yevgeniy Prigojin, İngiltere hükümetinin ona yaptırımları atlamasına nasıl yardımcı olduğuna ilişkin bilginin... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

FT, 24 Ocak 2023 tarihli haberinde, İngiltere Hazinesi’nin 2021 yılında Discreet Law adlı hukuk firmasına Evgeniy Prigojin’le çalışması için çok sayıda izin verdiğini bildirdi. Firmanın avukatları, Rusya’da istenmeyen örgüt ilan edilen Bellingcat projesinin kurucusu Eliot Higgins’a karşı hakaret davası açabildi. Haberde, Discreet Law avukatlarının ayrıca Prigojin’in St. Petersburg’daki Capital Legal Services şirketinden avukatlarla görüşme izni de aldığı ifade edildi. Prigojin, hizmetlerinin karşılığını, Sberbank ve HSBC aracılığıyla Discreet Law’a hizmet sağlayan İngiliz bankası NatWest’e havale yaparak ödeyebildi.Prigojin, “Nisan 2022’de, mahkemelerde ve idari mercilerde savunmamı yapan hukuk şirketlerine hacker saldırısı gerçekleştirildi. Bu hacker saldırısı sonucu, avukat-müvekkil ayrıcalığıyla korunan, ABD ve İngiltere’deki ilgili makamlar tarafından lisanslanan tüm yazışmalar tamamen hayvani biçimde çalındı” dedi.Konkord şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre Prigojin, Ekim 2022’de 'Financial Times’ın birimlerinden birinde onun için çalışan bir muhbirin' onu aradığını söyledi. Muhbir, yazışmanın, Financial Times’ın girişimiyle bir hacker grubu tarafından organize edilen saldırı sonucu çalındığını anlattı.Rus işadamının görüşüne göre, Financial Times 'MI-6 ile yakın çalışıyor.' Mi-6’ın, sahte delillere gerçeklik kazandırmak amacıyla yazışmalara sahte mektup ve belgeler sokmak gibi standart uygulamalara sahip olduğunu kaydeden Prigojin, yayınlanan haberde bu türden sahte bilgilerin olup olmadığını belirtmedi.Prigojin, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaya katılması nedeniyle 2016’da ABD, 2020’de İngiltere, 2022’de Avrupa Birliği’nin yaptırım listesine dahil edilmişti.Prigojin, Şubat 2022’de, Londra mahkemesinde, gazeteci Eliot Higgins’e karşı iftira davası açmıştı. Rus işadamı, Bellingcat materyallerinde anlatıldığı şekilde Vagner özel askeri şirketiyle ilişkisinin yalanlanmasını talep etmişti. Discreet Law hukuk şirketi, Mart 2022’de Prigojin’i temsil etmeyi reddetmişti. Londra mahkemesi de mayıs ayında davayı reddetmişti.

