Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abdden-vagnere-ek-yaptirim-karari-1065994995.html
ABD’den Vagner’e ek yaptırım kararı
ABD’den Vagner’e ek yaptırım kararı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus özel güvenlik şirketi vagner’i 'uluslararası suç örgütü' olarak... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:22+0300
2023-01-20T23:22+0300
dünya
rusya
abd
vagner özel askeri şirketi
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/12/1055652481_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_36a439ac6704b10e6005f5988431dfc0.jpg
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Hazine Bakanlığı, Vagner’i uluslararası suç örgütü olarak kabul ediyor” ifadelerini kullandı.Kirby, ABD’nin önümüzdeki hafta Vagner ve 'birçok kıtadaki destek ağına' karşı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/12/1055652481_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_4ff15db53a5e8ea1edde30899701702a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, vagner özel askeri şirketi, yaptırım
rusya, abd, vagner özel askeri şirketi, yaptırım

ABD’den Vagner’e ek yaptırım kararı

23:22 20.01.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus özel güvenlik şirketi vagner’i 'uluslararası suç örgütü' olarak tanıdıklarını belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Hazine Bakanlığı, Vagner’i uluslararası suç örgütü olarak kabul ediyor” ifadelerini kullandı.
Kirby, ABD’nin önümüzdeki hafta Vagner ve 'birçok kıtadaki destek ağına' karşı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kaydetti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала