https://sputniknews.com.tr/20230120/abdden-vagnere-ek-yaptirim-karari-1065994995.html
ABD’den Vagner’e ek yaptırım kararı
ABD’den Vagner’e ek yaptırım kararı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus özel güvenlik şirketi vagner’i 'uluslararası suç örgütü' olarak... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:22+0300
2023-01-20T23:22+0300
2023-01-20T23:22+0300
dünya
rusya
abd
vagner özel askeri şirketi
yaptırım
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Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Hazine Bakanlığı, Vagner’i uluslararası suç örgütü olarak kabul ediyor” ifadelerini kullandı.Kirby, ABD’nin önümüzdeki hafta Vagner ve 'birçok kıtadaki destek ağına' karşı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kaydetti.
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rusya, abd, vagner özel askeri şirketi, yaptırım
rusya, abd, vagner özel askeri şirketi, yaptırım
ABD’den Vagner’e ek yaptırım kararı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus özel güvenlik şirketi vagner’i 'uluslararası suç örgütü' olarak tanıdıklarını belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “Hazine Bakanlığı, Vagner’i uluslararası suç örgütü olarak kabul ediyor” ifadelerini kullandı.
Kirby, ABD’nin önümüzdeki hafta Vagner ve 'birçok kıtadaki destek ağına' karşı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kaydetti.