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Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine' tepki
Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine' tepki
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine tepki göstererek, "Azerbaycan'ı bu... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T16:15+0300
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine tepki göstererek, "Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak" dedi. Azerbaycan'ın Avrasya'daki ulaşım merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Aliyev, "Haydar Aliyev'in girişimiyle Azerbaycan'da Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Taşımacılık Koridoru konulu çok büyük ve prestijli bir uluslararası konferans düzenlendiğini hatırlatmak isterim. Bugün 'Orta Koridor' dediğimiz Avrupa-Kafkasya-Asya projesinin temeli o yıllarda atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçişi o yıllarda belirlenmişti. Ancak bazıları istemedi. Ne yazık ki bugün bile Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var. Onların hevesleri kursaklarında kalacak" dedi. Kılıçdaroğlu'nun projesi İran üzerinden geçiyor Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs'ta sosyal medya hesabından "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün yolu" başlığıyla paylaştığı bir videoda İpek Yolu'nu canlandırma projesinin detaylarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak, İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin'in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Orta Koridor projesi Türkiye'den başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi'ne, buradan da Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergahını takip ederek Çin'e uzanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/kilicdaroglunun-tarihi-ipek-yolunu-canlandirma-projesine-azerbaycandan-tepki-1070781294.html
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azerbaycan, kemal kılıçdaroğlu, ipek yolu, yeni ipek yolu
azerbaycan, kemal kılıçdaroğlu, ipek yolu, yeni ipek yolu

Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine' tepki

16:15 11.05.2023 (güncellendi: 16:16 11.05.2023)
© AAAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine tepki göstererek, "Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesine tepki göstererek, "Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.
Azerbaycan'ın Avrasya'daki ulaşım merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Aliyev, "Haydar Aliyev'in girişimiyle Azerbaycan'da Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Taşımacılık Koridoru konulu çok büyük ve prestijli bir uluslararası konferans düzenlendiğini hatırlatmak isterim. Bugün 'Orta Koridor' dediğimiz Avrupa-Kafkasya-Asya projesinin temeli o yıllarda atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçişi o yıllarda belirlenmişti. Ancak bazıları istemedi. Ne yazık ki bugün bile Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var. Onların hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzincan mitinginde konuştu: - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne Azerbaycan'dan tepki
8 Mayıs, 14:32
Kılıçdaroğlu'nun projesi İran üzerinden geçiyor Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs'ta sosyal medya hesabından "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün yolu" başlığıyla paylaştığı bir videoda İpek Yolu'nu canlandırma projesinin detaylarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak, İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin'in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı.
Orta Koridor projesi Türkiye'den başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi'ne, buradan da Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergahını takip ederek Çin'e uzanıyor.
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