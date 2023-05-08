https://sputniknews.com.tr/20230508/kilicdaroglunun-tarihi-ipek-yolunu-canlandirma-projesine-azerbaycandan-tepki-1070781294.html

Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne Azerbaycan'dan tepki

Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne Azerbaycan'dan tepki

Azerbaycanlı milletvekilleri Hikmet Babaoğlu, Behruz Meherremov ve Vügar Bayramov, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:32+0300

2023-05-08T14:32+0300

2023-05-08T14:36+0300

politika

azerbaycan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

yol

ipek yolu

türkiye

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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 'bir millet, iki devlet' felsefesine dayandığına işaret eden Azeri milletvekili Hikmet Babaoğlu, "Hal böyle iken iktidara iddialı bir siyasetçinin, Türkiye'nin en yakın müttefiki Azerbaycan'ı görmezden gelmesi kabul edilemez. Bu, ne Türk dünyasına ne de Türkiye'ye fayda getirir. Bu yaklaşım, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin yaklaşımına daha yakındır" ifadelerini kullandı.Babaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'nin Türk dünyasının çıkarlarına uygun olmadığını öne sürerek, şöyle devam etti:Milletvekili Vügar Bayramov da Kılıçdaroğlu'nun projesinin 'Türk yolu' diye isimlendirilmesinin gerçekçi olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:Öte yandan Bayramov, sosyal paylaşım sitesinden, "Azerbaycansız 'Türk yolu' olamaz. Türk dünyası ise herhangi 'projeler'le değil Zengezur Koridoru ile birleşecek." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Milletvekili Behruz Meherremov da tepkisini sosyal paylaşım sitesinden, "Batı'nın iradesini temsil eden muhalefet koalisyonunun lideri Kılıçdaroğlu, Türk dünyasının büyük ideallerini yerle bir etmeyi vadediyor. Her şeyden önce bu, Türkiye'nin geriye gitmesi anlamına geliyor. Bu tehlikeli senaryoyu engellemenin tek yolu, Türkiye'nin yükseliş döneminin devamının tek şartı, milli iradenin temsilcisi, siyasi, ekonomik ve askeri bağımsızlığı sağlayan Erdoğan'ın zaferidir" ifadeleriyle dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230506/kilicdaroglu-bu-aksam-saat-2300te-burada-en-stratejik-en-gorkemli-projemizi-aciklayacagim--1070723835.html

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azerbaycan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, yol, ipek yolu, türkiye