https://sputniknews.com.tr/20230506/kilicdaroglu-bu-aksam-saat-2300te-burada-en-stratejik-en-gorkemli-projemizi-aciklayacagim--1070723835.html
Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım
Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T21:27+0300
2023-05-06T21:27+0300
2023-05-06T21:30+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet ittifakı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni video paylaşacağını duyurdu. Saat 23:00'e randevu veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230506/canli--millet-ittifakinin-istanbul-mitingi-imamoglu-konusuyor-1070717259.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı
Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım
21:27 06.05.2023 (güncellendi: 21:30 06.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni video paylaşacağını duyurdu.
Saat 23:00'e randevu veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!