https://sputniknews.com.tr/20230506/kilicdaroglu-bu-aksam-saat-2300te-burada-en-stratejik-en-gorkemli-projemizi-aciklayacagim--1070723835.html

Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım

Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam saat 23.00'te burada en stratejik, en görkemli... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T21:27+0300

2023-05-06T21:27+0300

2023-05-06T21:30+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni video paylaşacağını duyurdu. Saat 23:00'e randevu veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230506/canli--millet-ittifakinin-istanbul-mitingi-imamoglu-konusuyor-1070717259.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı