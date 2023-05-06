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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230506/canli--millet-ittifakinin-istanbul-mitingi-imamoglu-konusuyor-1070717259.html
CANLI | Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başladı
CANLI | Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başladı
Millet İttifakı'nın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği miting devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer partilerin liderleri ve... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T18:48+0300
2023-05-06T19:56+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
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ankara
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Maltepe'de düzenlenen Millet İttifakı mitingi başladı. Liderler saat 17.30'da miting alanında konuşmalarına başladı.Millet İttifakı liderleri; Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılıyor.Karamollaoğlu: Herkesin dert babası olacağızKaramollaoğlu, yaptığı konuşmada, şunları söyledi: İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Babacan: Merkez Bankası'nın bağımsız ve itibarlı kurum olmasını sağlayacağızBabacan mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:Uysal: Geldikleri noktada söz bitmiş, yalanları da bitmişUysal, konuşmasında şunları söyledi:Davutoğlu: Havza bazlı üretimler yapacağız.Davutoğlu ise, şöyle konuştu:
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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, ankara
ekrem imamoğlu, mansur yavaş, ankara

CANLI | Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başladı

18:48 06.05.2023 (güncellendi: 19:56 06.05.2023)
Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi
Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
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Millet İttifakı'nın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği miting devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer partilerin liderleri ve İstanbul ile Ankara büyükşehir belediye başkanları da katılıyor
Maltepe'de düzenlenen Millet İttifakı mitingi başladı. Liderler saat 17.30'da miting alanında konuşmalarına başladı.
Millet İttifakı liderleri; Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılıyor.

Karamollaoğlu: Herkesin dert babası olacağız

Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Ortaya koyduğunuz tabloda inşallah 14 Mayıs'ta mührü Millet İttifakı'na vereceğinizi görüyorum. 15 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı'nın tescili olacak. 6 siyasi parti olarak bir araya geldik. Ülkemizin son 21 yıllık içine sürüklendiği sıkıntılardan kurtarabilmek için. Sıkıntılarınızı biliyoruz. Bu sıkıntılara derman olacak çalışmaları hazırladık. 15 Mayıs'tan sonra bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenebilmek. Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik, meselelerimizi mütalaa ettik, komisyonlar kurduk ve çözümüzü açıkladık. Gizli kapaklı bir şeyimiz yok. Mağdur olan kim olursa olsun, siyaseten bizle aynı düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini kendi derdimiz bileceğiz. Herkesin dert babası olacağız. Bir depreme bile bugünkü sistemden dolayı 2 gün geç müdahale eden bu iktidar mutlaka değişmesi gereken bir yapı haline geldi.
Bir deprem yaşadık. 11 ilimiz yerle bir oldu. Sırf bugünkü başkanlık sisteminden dolayı müdahaleye bu iktidar iki gün geç teşebbüs edebildi. Düşünebiliyor musunuz, bir depreme bile bugünkü sistemden dolayı iki gün geç müdahale eden bu iktidar, mutlaka değişmesi icap eden bir yapı hâline geldi. Mecburuz. Sizin dertlerinizle dertlenebilmek için bu değişiklikleri yapmaya mecburuz
Sevgili İstanbullular seçime gediyoruz. Fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar tankları, tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz; savaşa mı hazırlanıyoruz belli değil. Bu eserlerin hepsi bizim eserlerimiz, gurur kaynağımız ama 14'ünden sonra insanlar şununla karşı karşıya kalacak kiracı, ev sahibi, kredi kartları, pahalılık, enflasyon, uyuşturucu, mülteci bu sorunlarla karşı karşıya kalacak. Ama bunların konuşmasını istemiyor. Hesap vermekten korkuyorlar. Ankara'da yolsuzluk dosyası savcılıkta bekliyor. ANKA Park dosyası halen bekliyor. İstanbul'da benzer hadiseler var. Türkiye'nin her yerinde var. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Dolayısıyla 14 Mayıs'tan sonra hukukun üstünlüğü yerini bulacak. 6 siyasi genel başkanı yanyana geldi. 2 yıl uğraştı ve uzlaştı. 25 yıldır hiçbir yönetim görmeyen 11 millet ittifakı büyükşehir belediye başkanlarını göreve getirdi ve aradaki farkı anladı. Ankara, İstanbul ve diğer 11 büyükşehirde halk bize bu fırsatı verdi. İnşallah bu şekilde fırsat verilirse Türkiye nasıl tatlı dille yönetilir, nasıl şeffaf olunur hepsini göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın bütün mensuplarını suçluyor. Bugün seçime girerken ilk defa hepimizi kucaklayan bir mesaj attı, oy versin vermesin herkes bizim vatandaşımız gibi bir şey oldu. Çok şaşırdık. Uzun yıllardır sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından böyle güzel şefkatli cümle kurmamıştık. Bugün Aydın'da konuştum 'İlk defa şefkatli cümle kurdular' dedim. Uçağa bindim gördüm ki, hepimizi seçimlerde mezara gömeceklermiş. Ne diyeyim ben? O versin vermesin herkesin cumhurbaşkanı olacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Gençlerini azarlamayan, gençlerden akıl alan, onları dinleyen, aynı şekilde vatandaşını da her türlü talebi, konforlu yaşamı kendisinden istemesini hak gören bir anlayışla inşallah 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz ve birleşe birleşe kazanıyoruz.
İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Bunlar kötülüğü o kadar büyüttüler ki artık miting alanlarında eşlerimizin görüntülerini yayınlayarak oy kapma ucuzluğunu başlattılar.
Tek tek oyları saymayı öğrettik onlara; 806 bin oy farkını millet onlara tek tek saydırdı.
4 yıl önce bize duyulan halk desteğinin 10 puan daha önünde destek alır durumda
İkinci tura gittiğinde ellerinden geleni yapacaklar. İkinci tura bu işi bırakmayın. Her türlü numarayı çeker bunlar. Bunların fıtratında var.
İstanbul mitingleri Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir, değiştirmeye de devam edecek. Göreceksiniz yıllar sonra arkadaşlarınıza anlattığınızda gelmeyenler size diyecekler ki 'keşke ben de orada olsaydım' diyecekler. Tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Bu muhteşem tablo gösteriyor ki, Türkiye değişiyor dostlar. Sevgili hemşehrilerimiz aramızda kalsın; kazanıyoruz, Türkiye kazanıyor, milletimiz kazanıyoruz, birliğimizi, kardeşliğimizi, geleceğimizi kazanıyoruz, barışı, sevgiyi kazanıyoruz. Bundan 4 yıl önce bir yargı darbesiyle karşı karşıya kalmıştık. Ben genelde yuhalamayın derim ama bu kararı alanın yuhalayın kardeşim. Bu demokrasi tarihine o kara lekeyi vuranları yuhalayalım ki bir daha kimse buna cesaret edemesin. İstanbulluların iradesini beğenmeyenler seçimi iptal ettirmişlerdi. O gün 'utanmadan sandıktan biz çıkmazsak o seçim geçerli sayılmaz' dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi attı ki, tam bir Osmanlı tokadı yerle bir etti. Biz onlara milletçe şunu öğrettik; tek tek oyları saymayı öğrettik. Saygı duyacaksınız kardeşim. 23 Haziran'da 806 bin oy farkını millet onlara tek tek tek saydırdı. İşte 14 Mayıs'ta da milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydırmaya hazır mıyız? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü altı dolu dolu bir sözdür. Bu millet canını feda etmiştir egemenliğin millete ait olması için. Millet her gün yaratıcı bir slogan buluyor maşallah. Güle güle kardeşim güle güle. Evinize yollayacağız sizi evinize. Biz kadına, çocuğa, saygılıyız asla dokunmayız. Biz annemizden babamızdan bu ahlakı aldık. Sevgiyle büyütüldük, Allah kalbinde sevgi olmayana sevgi bahşetsin, sevgi versin.

Babacan: Merkez Bankası'nın bağımsız ve itibarlı kurum olmasını sağlayacağız

Babacan mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Ülkemizin her yerinden yükselen demokrasi çığlığını İstanbul'a getirdik. Demokrasi çığlığını tüm dünya duyuyor. Tüm dünya izliyor. Sağcı solcu demeden, sünni alevi demeden hep beraber daha fazla demokrasi diyecek miyiz? Hep beraber, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? TBBM'de çoğunluğu sağlayacak mıyız? Sözümüzü aldık.
Pahalılığı, yolsuzluğu en iyi bilenlersiniz. Hey gidi İstanbul. 2010'da İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olmuştu. Yaptığımız reformlarla yapmıştır. Ülkeyi şimdi getirdikleri noktaya bakın. 200 liralık banknotun hikayesini anlatayım. 2009 yılında tedavüle çıktı. Kaç dolar ediyordu, 134 dolar ediyordu. Bugün ne kadar, 10 dolar bile etmiyor. Döviz bürosunda 20,5 oldu. Herkesin cebindeki 200 liranın 134 dolar iken 9 dolara düşüren yani 124 doları kim çaldı? Herkesin cebindeki 200 liradan 124 doları kim çaldı?
Bu enflasyon tam baş belasıdır. Ekonomiyi kötü yönetirseniz yüksek enflasyona mahkum edersiniz. Türkiye'de kurum kalmadı. Patates soğan diyoruz. Gerisini siz tamamlarsınız. Her şey tek bir kişinin keyfine bağlı, ülkenin ekonomi politikası yok, zır cahillik var. Devlet kadroları bir kişinin oyuncağı oldu. Endişeye mahal yok. Türkiye'yi hızla düzlüğe kavuşturacağız. 2002'de başardık şimdi çok daha iyisini yapacağız. İlk 1 ayda kurumları ayağa kaldıracağız, 6 ayda kriz iklimini sona erdireceğiz, 2 yılda enflasyonu tek haneye indireceğiz.
Merkez Bankası'nın bağımsız ve itibarlı kurum olmasını sağlayacağız. Hızla toparlanacağız, endişeye mahal yok. Türkiye 1'den büyüktür. Güveni nasıl kazanacağız, 8 madde: Yalan yanlış işler yaptırmayacaksın, söz verince tutacaksın, emanete hıyanet etmeyeceksin, adaletle yöneteceksin, ehliyetli kadroları göreve getireceksin, istişareyi elden bırakmayacaksın, şeffaf olacaksın ve son olarak her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Bu 8 maddeyi yerine getirin, korkmayın. İşte o zaman bu ülke çok hızlı bir şekilde yüksek gelir sınıfına ulaşan bir ülke olur.
Bu seçim özünde iki seçenekli referandum. İstanbul, cevabın nedir? Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Korku mu umut mu? Öfke mi sevgi mi? Kavga mı barış mı? Kriz mi huzur mu? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı bahar mı? Gelin bu 14 Mayıs'ta annelerimize baharı hediye edelim. Anneler de çocuklarına demokrasiyi hediye etsin."

Uysal: Geldikleri noktada söz bitmiş, yalanları da bitmiş

Uysal, konuşmasında şunları söyledi:
"Aziz İstanbul, merhaba. Bir büyük güzelliği bu tarihi günde hep beraber yaşıyoruz. Çağlar açmış, çağlar kapatmış İstanbul, bir dönemi kapatmaya, yeni bir dönemi açmaya var mıyız? Adeta tarihi bir günde bu büyük milletin yürüyüşünde de bilesiniz ki bu günler, bu tarihi anlamda olacaktır. Aziz İstanbul, gençlerimiz, kadınlarımız, yarınlarımızı alın teriyle emeğiyle kazancıyla oluşturmaya çalışan tüm vatandaşlarımız. Bir tarihi kavşağa doğru hep beraber ilerliyoruz. 14 Mayıs 2023 milletin yeniden kaderine hakim olacağı bir gün olacak. Türkiye'yi vazgeçilmez zannedenlere, kendi varlıklarını kaçınılmaz kadere dönüştürmek için Türkiye'yi risklere mahkum edenlere, kaynaklarını bir avuç insana sunanlara karşı elbette 'yeter' diyeceğiz. 14 Mayıs'ı çağın ritmini yakalayacağımız bir gün haline getirmek durumundayız. Bu güne 1 günde gelmedik. Bugün milyonlarca insanımız eğer sefalet içindeyse bunun sorumluluğu elbette yönetenlerdedir. Cumhuriyette demokrasiye ruhen inanmıyorlar. Demokrasi ve hukuk onların lehine işliyorsa kabulleri, işlemiyorsa değil. Şimdi birileri çıkmış diyor ki 14 Mayıs bir darbe girişimidir. Seçimleri iptal mi edeceksiniz? Bunların düşünceleri ortaya döküldü. Demokrasiye, hukuka, Türkiye'ye dair hiçbir hayalleri yok. 21 yılın sonunda Sayın Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı. Mülakatı kaldıracağını taahhüt ediyor. Bozduğu ekonomiyi 2002 şartlarına getirmeyi taahhüt ediyor. İktidarı döneminde çıkan imar aflarını yasaklarını taahhüt ediyor. Geldikleri noktada söz bitmiş, yalanları da bitmiş. Bu ülkenin kaynaklarını resmiyete uydurarak yağmaladılar, haram saltanatı kurdular."

Davutoğlu: Havza bazlı üretimler yapacağız.

Davutoğlu ise, şöyle konuştu:
Bana Millet İttifakı'nın Tarım ve Gıda güvenliği politikalarını anlatmak düştü. İki zihniyeti anlatmaya çalışacağım. Önce toprak. Ondan geldik, ona gideceğiz. Bir zihniyet der ki toprak ranttır, bir zihniyet de der ki toprak bizim dostumuzdur. İşte bakın, toprak bir rant alanıdır diyenler, bundan 3 ay önce deprem bölgesine diktikleri binalarla büyük acılar yaşattılar. Mücadele toprağa bereket diye bakanlarla toprakta rant görenler arasında. Havza bazlı üretimler yapacağız.
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