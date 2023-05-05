https://sputniknews.com.tr/20230505/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-millet-acliktan-kivranirken-varken-sarayda-mi-oturulur-1070687213.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Millet açlıktan kıvranırken sarayda mı oturulur?

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Millet açlıktan kıvranırken sarayda mı oturulur?

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Özellikle hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T20:50+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

seçim

millet ittifakı

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Kılıçdaroğlu, Muğla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, engellisiyle güzel ülkede huzur içinde yaşamak istediklerini söyledi.85 milyona sözü olduğunu, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Yani bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplaştırmayacağız. Ahlakı egemen kılacağız. Devlete adaleti egemen kılacağız. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti en sert şekilde koşullar ne olursa olsun engelleyeceğiz." dedi.Kılıçdaroğlu, kadının güçlü, eğitimli olmasının toplumu da o kadar güçlü kılacağını, kadına gereken öncemi vereceklerini anlattı.Kadınıyla erkeğiyle sandığa gidileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:Tarlada, bağda, çalışan kadınların ve gençlerin bütün sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, zamanı geldiğinde de kadınların tamamının emeklilik hakkına kavuşmuş olacağını kaydetti.Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını, köy okullarını açacaklarını dile getiren Kılçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Ülkede 5-6 yerden maaş alanların olduğunu, 22 yıldır yurt dışına 418 milyar dolar para çıkışı yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Parayı son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sizin o paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. Ben değil bütün dünya biliyor." dedi.Kul hakkı yemediğini ve kimseye kul hakkı yedirmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Terör dolayısıyla da suçlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne zaman bir şey olsa sıkışsalar doğru Kılıçdaroğlu. Her şeyde Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş terör örgütünün saldırdığı kişi benim ve bir askerimiz şehit oldu. Sen oğlunu, çocuklarını paralı askerliğe gönderirken, garibanın oğlu gibi oğlunu askere gönderen de benim. Dolayısıyla vatanseverlikse sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele benim yanımda hiç milliyetçilik yapamazsın." ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, millet ittifakı