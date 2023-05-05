Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Millet açlıktan kıvranırken sarayda mı oturulur?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe için tur İstanbul'a kaldı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
İbrahim Uslu: Kılıçdaroğlu ekonomi kadrosunu İstanbul mitinginde açıklayacak
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
SOL Parti adayı Taş: HÜDA PAR, Trabzon'da hem laik hem milliyetçi kesimlerin tepkisini çekti
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünya, 14 Mayıs seçimlerini nasıl izliyor?
18:34
91 dk
Z RAPORU
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-millet-acliktan-kivranirken-varken-sarayda-mi-oturulur-1070687213.html
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Millet açlıktan kıvranırken sarayda mı oturulur?
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Millet açlıktan kıvranırken sarayda mı oturulur?
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Özellikle hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T20:50+0300
2023-05-05T20:51+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
seçim
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070628028_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_de8bb0780595a517547f230fd75123fc.jpg
Kılıçdaroğlu, Muğla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, engellisiyle güzel ülkede huzur içinde yaşamak istediklerini söyledi.85 milyona sözü olduğunu, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Yani bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplaştırmayacağız. Ahlakı egemen kılacağız. Devlete adaleti egemen kılacağız. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti en sert şekilde koşullar ne olursa olsun engelleyeceğiz." dedi.Kılıçdaroğlu, kadının güçlü, eğitimli olmasının toplumu da o kadar güçlü kılacağını, kadına gereken öncemi vereceklerini anlattı.Kadınıyla erkeğiyle sandığa gidileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:Tarlada, bağda, çalışan kadınların ve gençlerin bütün sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, zamanı geldiğinde de kadınların tamamının emeklilik hakkına kavuşmuş olacağını kaydetti.Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını, köy okullarını açacaklarını dile getiren Kılçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Ülkede 5-6 yerden maaş alanların olduğunu, 22 yıldır yurt dışına 418 milyar dolar para çıkışı yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Parayı son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sizin o paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. Ben değil bütün dünya biliyor." dedi.Kul hakkı yemediğini ve kimseye kul hakkı yedirmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Terör dolayısıyla da suçlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne zaman bir şey olsa sıkışsalar doğru Kılıçdaroğlu. Her şeyde Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş terör örgütünün saldırdığı kişi benim ve bir askerimiz şehit oldu. Sen oğlunu, çocuklarını paralı askerliğe gönderirken, garibanın oğlu gibi oğlunu askere gönderen de benim. Dolayısıyla vatanseverlikse sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele benim yanımda hiç milliyetçilik yapamazsın." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070628028_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_a1e1b0a5c99c9bbcc0c1a99fad162e58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, seçim, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, seçim, millet ittifakı

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Millet açlıktan kıvranırken sarayda mı oturulur?

20:50 05.05.2023 (güncellendi: 20:51 05.05.2023)
© AACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Özellikle hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu, Muğla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, engellisiyle güzel ülkede huzur içinde yaşamak istediklerini söyledi.
85 milyona sözü olduğunu, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Yani bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplaştırmayacağız. Ahlakı egemen kılacağız. Devlete adaleti egemen kılacağız. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti en sert şekilde koşullar ne olursa olsun engelleyeceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu, kadının güçlü, eğitimli olmasının toplumu da o kadar güçlü kılacağını, kadına gereken öncemi vereceklerini anlattı.
Kadınıyla erkeğiyle sandığa gidileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Özellikle hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Eğer bir çocuk açsa, unutmayın 85 milyon açız demektir. Bir çocuk eğer kışın doğal gaz kesildi diye karanlıkta veya soğukta kalıyorsa, unutmayın hepimiz karanlıkta ne soğukta kalıyoruz demektir. O nedenle biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bütün kadınların sosyal güvencesi devlet olacak ve kadın tıpkı memur, işçi, emekli gibi gidecek bankadan düzenli aylığını alacak ve çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Hiçbir yoksul aile ‘Ben yoksulum’ diye sokağa çıkıp bir şekilde bana yardım edin diye bir cümle kullanmayacak. Çünkü onun yardımını sosyal devlet zaten sağlayacak."
Tarlada, bağda, çalışan kadınların ve gençlerin bütün sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, zamanı geldiğinde de kadınların tamamının emeklilik hakkına kavuşmuş olacağını kaydetti.
Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını, köy okullarını açacaklarını dile getiren Kılçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böylece kırsalda yaşayanlar çocuğumu okula göndereceğim diye kent merkezine gelmeyecek. Öğretmen orada olacak, okul orada olacak. Dolayısıyla evladını rahatlıkla okula gönderecek. Gençler, şimdi geleyim şimdi. Gençler hazır mısınız? Söz mü? Sandığa gidiyorsunuz değil mi? Oyunuzu kullanacaksınız değil mi? Gençler, 5 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak ve bu gençler demokrasiyi bu ülkeye getirecek. Bir otoriter yönetimi değiştirecek. Bu gençliğin bizim siyasi tarihimize de dünya siyasi tarihine de bırakacağı çok ama çok önemlidir armağan olacak. Millet İttifakı'na vereceğiniz bir oyun, ne kadar değerli olduğunu asla ve asla unutmayın. Demokrasiyi bu ülkeye sizler getireceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası verdiğimiz demokrasi mücadelesini inşallah sizler mayıs ayında pekiştireceksiniz. Size güveniyorum."
Ülkede 5-6 yerden maaş alanların olduğunu, 22 yıldır yurt dışına 418 milyar dolar para çıkışı yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Parayı son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sizin o paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. Ben değil bütün dünya biliyor." dedi.
Kul hakkı yemediğini ve kimseye kul hakkı yedirmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Benim saraylara oturma gibi bir merakım yok. Ben sizler gibi mütevazı yaşıyorum zaten. Bir evim var ve mutfağımı hepiniz biliyorsunuz. Mutlu bir evimiz var huzur içerisinde yaşıyoruz. Millet açlıktan kıvranırken mutfaklarda yangın varken sarayda mı oturulur? Sizler nasıl yaşıyorsanız, inanın Bay Kemal de öyle yaşayacak. Mütevazı yaşayacak. Siyasetçi topluma örnek olmak zorundadır. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde saraya değil Gazi Mustafa Kemal’in Çankaya'sına gideceğim. Beraber gideceğiz. Kendi tarihimize uygun olarak ülkenin şanını şerefini koruyarak cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunuzda ülkenin itibarını korumak zorundasınız."
Terör dolayısıyla da suçlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Ne zaman bir şey olsa sıkışsalar doğru Kılıçdaroğlu. Her şeyde Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş terör örgütünün saldırdığı kişi benim ve bir askerimiz şehit oldu. Sen oğlunu, çocuklarını paralı askerliğe gönderirken, garibanın oğlu gibi oğlunu askere gönderen de benim. Dolayısıyla vatanseverlikse sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele benim yanımda hiç milliyetçilik yapamazsın." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала