https://sputniknews.com.tr/20230510/zamlar-pompaya-yansidi-benzin-ve-motorinde-son-fiyatlar--1070876299.html
Zamlar pompaya yansıdı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Zamlar pompaya yansıdı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da gerilemeye devam ederken, son olarak cumartesi günü benzine indirim gelmişti. Dün ise... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T08:32+0300
2023-05-10T08:32+0300
2023-05-10T08:51+0300
ekonomi
akaryakıt
benzin
benzin fiyatları
artış
istanbul
ankara
izmir
pompa
zam
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Benzinin litre fiyatına 43, motorinin litre fiyatına ise 66 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.İstanbulAnkaraİzmir
https://sputniknews.com.tr/20230509/akaryakita-cifte-zam-1070811741.html
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akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, artış, istanbul, ankara, izmir, pompa, zam, petrol
akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, artış, istanbul, ankara, izmir, pompa, zam, petrol
Zamlar pompaya yansıdı: Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
08:32 10.05.2023 (güncellendi: 08:51 10.05.2023) Abone ol
Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da gerilemeye devam ederken, son olarak cumartesi günü benzine indirim gelmişti. Dün ise akaryakıta çifte zam geldi.
Benzinin litre fiyatına 43, motorinin litre fiyatına ise 66 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.
İstanbul
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.57 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.63 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.72 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12.09 TL
Ankara
İzmir