https://sputniknews.com.tr/20230509/akaryakita-cifte-zam-1070811741.html
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan indirimlerin ardından çifte zam geldi. 9 Mayıs itibarıyla benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı. Zammın... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T06:37+0300
2023-05-09T06:37+0300
2023-05-09T06:37+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
artış
akaryakıt
zam
akaryakıt zammı
motorin
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıta son dönemde gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. 9 Mayıs itibarıyla benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı.Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, 20 lira 14 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 4 kuruşa çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230504/akaryakitta-cifte-indirim-geliyor-1070591858.html
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benzin, benzin fiyatları, artış, akaryakıt, zam, akaryakıt zammı, motorin
benzin, benzin fiyatları, artış, akaryakıt, zam, akaryakıt zammı, motorin
Akaryakıta çifte zam
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Akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan indirimlerin ardından çifte zam geldi. 9 Mayıs itibarıyla benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 20 liranın üzerine, motorinin ise 19 liranın üzerine çıktı.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Akaryakıta son dönemde gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. 9 Mayıs itibarıyla benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, 20 lira 14 kuruşa yükseldi.
Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 4 kuruşa çıktı.