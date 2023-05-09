https://sputniknews.com.tr/20230509/akaryakita-cifte-zam-1070811741.html

Akaryakıta çifte zam

Akaryakıta çifte zam

Akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan indirimlerin ardından çifte zam geldi. 9 Mayıs itibarıyla benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı. Zammın... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T06:37+0300

2023-05-09T06:37+0300

2023-05-09T06:37+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

artış

akaryakıt

zam

akaryakıt zammı

motorin

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıta son dönemde gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. 9 Mayıs itibarıyla benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı.Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, 20 lira 14 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 4 kuruşa çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230504/akaryakitta-cifte-indirim-geliyor-1070591858.html

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