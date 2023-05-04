https://sputniknews.com.tr/20230504/akaryakitta-cifte-indirim-geliyor-1070591858.html
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T09:20+0300
2023-05-04T09:20+0300
2023-05-04T09:56+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
brent petrolün varil fiyatı
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Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070591702.html
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motorin indirim,motorin fiyatları,motorin indirim mi var,benzin indirim,akaryakıt indirim
motorin indirim,motorin fiyatları,motorin indirim mi var,benzin indirim,akaryakıt indirim
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
09:20 04.05.2023 (güncellendi: 09:56 04.05.2023) Abone ol
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.