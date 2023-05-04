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https://sputniknews.com.tr/20230504/akaryakitta-cifte-indirim-geliyor-1070591858.html
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070591702.html
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motorin indirim,motorin fiyatları,motorin indirim mi var,benzin indirim,akaryakıt indirim

Akaryakıtta çifte indirim geliyor

09:20 04.05.2023 (güncellendi: 09:56 04.05.2023)
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.
5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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