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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, euro 21,69 liradan güne başladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,62 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,69 lira olarak belirlendi.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 278 lira, çeyrek altın 2 bin 70 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 257 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.485 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 73.17 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.17 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.161 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230503/dolar-ve-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi-1070527498.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:11 04.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, euro 21,69 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,62 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,69 lira olarak belirlendi.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 278 lira, çeyrek altın 2 bin 70 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 257 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.485 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 73.17 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.17 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.161 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatları güne nasıl başladı?
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