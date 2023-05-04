https://sputniknews.com.tr/20230504/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070591702.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, euro 21,69 liradan güne başladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T09:11+0300
2023-05-04T09:11+0300
2023-05-04T09:11+0300
ekonomi
dolar
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euro
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Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,62 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,69 lira olarak belirlendi.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 278 lira, çeyrek altın 2 bin 70 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 257 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.485 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 73.17 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.17 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.161 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230503/dolar-ve-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi-1070527498.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, euro 21,69 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,62 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,69 lira olarak belirlendi.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 278 lira, çeyrek altın 2 bin 70 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 257 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.485 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 73.17 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73.17 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.161 dolar seviyesinde.