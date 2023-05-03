https://sputniknews.com.tr/20230503/dolar-ve-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi-1070527498.html
Dolar ve altın fiyatları güne nasıl başladı?
Dolar ve altın fiyatları güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, euro 21,4640 liradan güne başladı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:10+0300
2023-05-03T09:10+0300
2023-05-03T09:10+0300
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dolar
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euro
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Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,4620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4640 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,4660 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3510 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 261 lira, çeyrek altın 2 bin 42 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 146 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.506 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.475 dolar seviyesinde.
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Dolar ve altın fiyatları güne nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, euro 21,4640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4760 liradan alınan dolar 19,4780 liradan satılıyor. 21,4620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4640 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,4660 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3510 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 261 lira, çeyrek altın 2 bin 42 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 146 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.506 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.36 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.36 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 28.475 dolar seviyesinde.