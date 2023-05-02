https://sputniknews.com.tr/20230502/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070470462.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4660 liradan, euro 21,3840 liradan haftaya başladı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T09:17+0300

2023-05-02T09:17+0300

2023-05-02T09:17+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 19,4640 liradan alınan dolar, 19,4660 liradan satılıyor. 21,3820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3840 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 19,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4100 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 241 lira, çeyrek altın 2 bin 10 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 119 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.617 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.16 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.16 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.025 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230428/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070303086.html

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