https://sputniknews.com.tr/20230510/zaharovadan-ukraynali-uyenin-rus-delegeye-saldirisina-dair-aciklama-turkiyeye-saygisizlik-yapildi-1070926264.html
Zaharova'dan Ukraynalı üyenin Rus delegeye saldırısına dair açıklama: Türkiye'ye saygısızlık yapıldı
Zaharova'dan Ukraynalı üyenin Rus delegeye saldırısına dair açıklama: Türkiye'ye saygısızlık yapıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Zirvesi'nde Ukraynalı... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T23:30+0300
2023-05-10T23:30+0300
2023-05-10T23:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mariya zaharova
karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064676081_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_6e14a6966d903995ba290362962f0757.jpg
Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova'ya Ankara'da Ukraynalı diplomatın bir Rus delegeye saldırması soruldu.Zaharova, "Elbette bu, bir başka provokasyon. Her şey bir kenara bu, etkinliğe başkanlık eden Türkiye'ye ve zirve katılan KEİPA ülkelerinin parlamenterlere yapılmış bir saygısızlık" yanıtını verdi.Bir temsilcinin ideolojik nedenlerin dışında bazı konularda fikir birliği sağlanamadığı için böyle bir eylemde bulunmasının ev sahibi ülkenin itibarına darbe vurduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın kendilerini Ukrayna heyeti olarak adlandırabilen kişilerin bu davranışlarını kararlılıkla kınadığının altını çizdi.Zaharova, bu tür davranışların uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından da hoş karşılanmayacağını ve kınanacağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/rusyanin-ankara-buyukelciligi-keipa-zirvesinde-rus-heyetine-saldiri-yapildigini-dogruladi-1070664997.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064676081_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c59fed73005e4dca93bfe46a15bf3fd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, mariya zaharova, karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)
rusya, ukrayna, mariya zaharova, karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)
Zaharova'dan Ukraynalı üyenin Rus delegeye saldırısına dair açıklama: Türkiye'ye saygısızlık yapıldı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Zirvesi'nde Ukraynalı diolomatın bir Rus delegeye saldırmasını 'Türkiye'ye saygısızlık' olarak niteledi.
Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova'ya Ankara'da Ukraynalı diplomatın bir Rus delegeye saldırması soruldu.
Zaharova, "Elbette bu, bir başka provokasyon. Her şey bir kenara bu, etkinliğe başkanlık eden Türkiye'ye ve zirve katılan KEİPA ülkelerinin parlamenterlere yapılmış bir saygısızlık" yanıtını verdi.
Bir temsilcinin ideolojik nedenlerin dışında bazı konularda fikir birliği sağlanamadığı için böyle bir eylemde bulunmasının ev sahibi ülkenin itibarına darbe vurduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın kendilerini Ukrayna heyeti olarak adlandırabilen kişilerin bu davranışlarını kararlılıkla kınadığının altını çizdi.
Zaharova, bu tür davranışların uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından da hoş karşılanmayacağını ve kınanacağını da sözlerine ekledi.