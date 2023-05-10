https://sputniknews.com.tr/20230510/zaharovadan-ukraynali-uyenin-rus-delegeye-saldirisina-dair-aciklama-turkiyeye-saygisizlik-yapildi-1070926264.html

Zaharova'dan Ukraynalı üyenin Rus delegeye saldırısına dair açıklama: Türkiye'ye saygısızlık yapıldı

Zaharova'dan Ukraynalı üyenin Rus delegeye saldırısına dair açıklama: Türkiye'ye saygısızlık yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'da gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Zirvesi'nde Ukraynalı... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T23:30+0300

2023-05-10T23:30+0300

2023-05-10T23:30+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

mariya zaharova

karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)

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Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova'ya Ankara'da Ukraynalı diplomatın bir Rus delegeye saldırması soruldu.Zaharova, "Elbette bu, bir başka provokasyon. Her şey bir kenara bu, etkinliğe başkanlık eden Türkiye'ye ve zirve katılan KEİPA ülkelerinin parlamenterlere yapılmış bir saygısızlık" yanıtını verdi.Bir temsilcinin ideolojik nedenlerin dışında bazı konularda fikir birliği sağlanamadığı için böyle bir eylemde bulunmasının ev sahibi ülkenin itibarına darbe vurduğunu belirten Zaharova, Rusya'nın kendilerini Ukrayna heyeti olarak adlandırabilen kişilerin bu davranışlarını kararlılıkla kınadığının altını çizdi.Zaharova, bu tür davranışların uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından da hoş karşılanmayacağını ve kınanacağını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/rusyanin-ankara-buyukelciligi-keipa-zirvesinde-rus-heyetine-saldiri-yapildigini-dogruladi-1070664997.html

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rusya, ukrayna, mariya zaharova, karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)