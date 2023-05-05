https://sputniknews.com.tr/20230505/rusyanin-ankara-buyukelciligi-keipa-zirvesinde-rus-heyetine-saldiri-yapildigini-dogruladi-1070664997.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, KEİPA Zirvesi'nde Rus heyetine saldırı yapıldığını doğruladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, KEİPA Zirvesi'nde Rus heyetine saldırı yapıldığını doğruladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, Ankara'da gerçekleştirilen KEİPA (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi) Zirvesi'nde... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T14:06+0300

2023-05-05T14:06+0300

2023-05-05T14:06+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

heyet

mustafa şentop

karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)

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KEİPA Zirvesi'ne katılan Ukrayna heyetindeki üyelerin bir Rus diplomata saldırdığını kaydeden Kasimova, "Diplomatımız hastanede bulunuyor, gerekli tıbbi muayene yapılıyor. Kendisine konsolosluk yardımı sunuldu. Türk makamlarının dikkati, bu vahim duruma gereken en uygun şekilde çekildi. Faillerin cezalandırılacağını umuyoruz" dedi.Büyükelçi Yerhov saldırıyı TBMM Başkanı Şentop'la konuştuRusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva, Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un Rus diplomata yönelik saldırıyı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la istişare ettiğini belirtti.Timofeeva, "Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Rus heyetinin yaşadığı olayı TBMM Başkanı ile görüştü. Bu etkinliği düzenleyenlerin güvenliği sağlaması gerekiyordu ve bu onlar için tabii ki çok büyük bir sorun, böyle bir şey nasıl olabildi? Polisin gelip görgü tanıklarıyla görüştüğünü biliyorum. Zaten hiç kimsenin hiçbir provokasyonu görmezden gelmeye hakkı yok" dedi.Saldırıya uğrayan Rus diplomatın kendisini iyi hissettiğini ve otelde bulunduğunu anlatan Timofeeva, diplomatın doktorların gözetimi altında olduğunu ekledi.Rus heyetinin bazı üyelerinin KEİPA Zirvesi'ndeki katılımını sürdürdüğünü anlatan Timofeeva, "Zira biz zirveden ayrılırsak, Rusya'nın tutumunun ortaya koyulmayacağını düşündük. Rusya'nın tutumu çok yüksek sesle ortaya koyulmalı. Kimse, büyük bir devletle başka türlü konuşma hakkına sahip değil" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230504/sentoptan-rus-heyetini-protesto-eden-ukraynalilara-bu-toplantinin-huzurunu-kimseye-bozdurmam-1070622352.html

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rusya, ukrayna, heyet, mustafa şentop, karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)