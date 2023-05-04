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https://sputniknews.com.tr/20230504/sentoptan-rus-heyetini-protesto-eden-ukraynalilara-bu-toplantinin-huzurunu-kimseye-bozdurmam-1070622352.html
Şentop'tan Rus heyetini protesto eden Ukraynalılara: Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam
Şentop'tan Rus heyetini protesto eden Ukraynalılara: Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi) Zirvesi'nde Ukrayna heyetinin Rus heyetine yönelik protestosuna... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T18:05+0300
2023-05-04T18:05+0300
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ukrayna krizi
mustafa şentop
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karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etti.Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı.Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı.Şentop ise, Ukraynalılara sözlü müdahalede bulunarak "Böyle bir şey olamaz. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor, buna bir mani yok ancak eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar bir parlementer toplantı olmaktan çıkar sokak hareketine döner. Ben size söz vermedim. Sizin söz hakkınız yok. Gidin sokakta yapın. Burada müsaade etmiyorum. Lütfen" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mustafa şentop, türkiye, karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mustafa şentop, türkiye, karadeniz ekonomik işbirliği parlamenter asamblesi (keipa)

Şentop'tan Rus heyetini protesto eden Ukraynalılara: Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam

18:05 04.05.2023
© AAŞentop'tan Rus heyetini protesto eden Ukraynalılara: Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam
Şentop'tan Rus heyetini protesto eden Ukraynalılara: Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KEİPA (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi) Zirvesi'nde Ukrayna heyetinin Rus heyetine yönelik protestosuna müdahale etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etti.
Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açtı ve Rusya aleyhine sloganlar attı.
Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşandı.
Şentop ise, Ukraynalılara sözlü müdahalede bulunarak "Böyle bir şey olamaz. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor, buna bir mani yok ancak eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar bir parlementer toplantı olmaktan çıkar sokak hareketine döner. Ben size söz vermedim. Sizin söz hakkınız yok. Gidin sokakta yapın. Burada müsaade etmiyorum. Lütfen" ifadelerini kullandı.
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